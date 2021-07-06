«Квартет И» завершил съемки сериала «В Бореньке чего-то нет»

21:20 6.07.2021

Популярный творческий коллектив "Квартет И" завершил съемки своего первого телевизионного сериала "В Бореньке чего-то нет".

В основу проекта лег одноименный спектакль "Квартета И".

Сюжет сериала строится вокруг съемочной команды кинофильма. Съемки окончены и на банкете, по случаю их завершения, собираются все. После выпитого шампанского участники кинопроекта выплескивают друг на друга все накопившиеся за время работы эмоции: от интриг, служебных романов до денег, которых всегда не хватает. Режиссер же пытается понять, удалось ли ему осуществить задуманное не только в фильме, но и в жизни.

К своим ролям, исполненным ранее на сцене, вернулись все звезды «Квартета И»: Ростислав Хаит (директор картины), Леонид Барац и Александр Демидов (сценаристы Кирилл и Гриша), Камиль Ларин (актер, спассший съемки фильма) Витория Толстоганова (второй режиссер) и Максим Виторган (режиссер).

Премьера сериала состоится осенью 2021 года на видеосервисе Start.