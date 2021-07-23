Стали известны самые трогательные сцены советского кино

19:42 23.07.2021

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» опубликовал рейтинг самых трогательных сцен советского кинематографа.

Безоговорочным лидером оказался эпизод из «Семнадцать мгновений весны», где Штирлиц видит в кафе свою жену и не может заговорить с ней — за этот момент проголосовали 55% опрошенных. Второй в рейтинге стала песня «Десятый наш десантный батальон», которая исполняется в финале фильма «Белорусский вокзал» (52%). Чуть меньше половины респондентов (45%) отдали свой голос за сцену из киноленты «Калина красная», в которой герой Василия Шукшина приходит к старушке-матери и не решается признаться, что он её сын.

Исследование велось телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» в июне-июле 2021 года. Можно было выбрать несколько вариантов ответа. На начальном этапе были отобраны 50 фрагментов из известных советских фильмов. Затем редакция телеканала путём голосования выбрала 20 из них. Завершающим шагом стал онлайн-опрос в социальных сетях телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», на сайтах Filmpro.ru и Vesti.ru, в котором приняли участие 1034 человека.

