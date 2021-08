Режиссер Терри Гиллиам назвал Одессу российской

16:10 23.08.2021

На Одесском кинофестивале английский режиссер Терри Гиллиам перепутал Украину с Росией.

В своей речи он буквально отметил: Thank you Russia. Thank you Odessa («Спасибо, Россия. Спасибо, Одесса»). Заслышав недовольный гул зала, режиссер «Монти Пайтона» и «Стаха и ненависти в Лас-Вегасе» объяснил, что «из-за особой атмосферы кино и Потемкинской лестницы» в Одессе он «потерял связь с реальностью», пишет Vesti.ua.

Ведущая Янина Соколова попыталась «оправдать» режиссера тем, что он всего лишь хотел сказать, будто бы Украина – не Россия. Но Гиллиам резонно на это заметил, что Сергей Эйзенштейн – советский режиссер.

Позже режиссеру стало плохо, и он был доставлен в одну из больниц Одессы. Точные причины недомогания неизвестны.