Супруга Михаила Ефремова пожаловалась на нехватку денег
Супруга актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП в центре Москвы, Софья Кругликова пожаловалась на тяжелую жизнь без мужа.
Она вынуждена работать на двух работах — преподавать в вузе и звукорежиссером. Кругликова заявила, что их с артистом дети все лето отдыхали, никуда не ездили, поскольку «нет денег». «У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!», — саркастично сказала КП Кругликова.
При этом пятая жена Ефремова не пожелала отвечать на вопрос о кассационной жалобе мужа, парировав, что у нее свои заботы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"И в радости и В ГОРЕ, пока смерть не разлучит нас"
тоже плачут.
Продай одну из роскошных квартир - лет на 100 хватит и дальше жировать.
"Она вынуждена работать на двух работах — преподавать в вузе и звукорежиссером."
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Еще хватает наглости жалится. Срочно перевести ее работать кассиром в Пятерочку, а по утрам, что бы полы в офисах мыла.
Смотреть нужно было за своим дураком .