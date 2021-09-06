Супруга Михаила Ефремова пожаловалась на нехватку денег

Супруга Михаила Ефремова остро нуждается в деньгах

Супруга актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП в центре Москвы, Софья Кругликова пожаловалась на тяжелую жизнь без мужа.

Она вынуждена работать на двух работах — преподавать в вузе и звукорежиссером. Кругликова заявила, что их с артистом дети все лето отдыхали, никуда не ездили, поскольку «нет денег». «У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!», — саркастично сказала КП Кругликова.

При этом пятая жена Ефремова не пожелала отвечать на вопрос о кассационной жалобе мужа, парировав, что у нее свои заботы. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 06.09.2021, 11:19
    Гость: личный опыт

    "Она вынуждена работать на двух работах — преподавать в вузе и звукорежиссером."
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    Еще хватает наглости жалится. Срочно перевести ее работать кассиром в Пятерочку, а по утрам, что бы полы в офисах мыла.

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