Супруга Михаила Ефремова пожаловалась на нехватку денег

09:35 6.09.2021

Супруга актера Михаила Ефремова, отбывающего срок за смертельное ДТП в центре Москвы, Софья Кругликова пожаловалась на тяжелую жизнь без мужа.

Она вынуждена работать на двух работах — преподавать в вузе и звукорежиссером. Кругликова заявила, что их с артистом дети все лето отдыхали, никуда не ездили, поскольку «нет денег». «У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!», — саркастично сказала КП Кругликова.

При этом пятая жена Ефремова не пожелала отвечать на вопрос о кассационной жалобе мужа, парировав, что у нее свои заботы.