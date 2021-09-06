Умер Жан-Поль Бельмондо

18:15 6.09.2021

Легенда французского кинематографа, актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Бельмандо.

Причины смерти актера пока не сообщаются. Отмечается, что проблемы со здоровьем у Бельмандо начались после перенесенного в 2001 году инсульта. Однако в 2008 году он вновь вернулся на съемочную площадку. В 2015 году он заявил о завершении своей карьеры в кино.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В 20 лет он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.

Международное признание и известность Бельмандо принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие. Всего актер сыграл более чем в 80 картинах. Был удостоен премии "Сезар", а также почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.