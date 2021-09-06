Умер Жан-Поль Бельмондо
Легенда французского кинематографа, актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Бельмандо.
Причины смерти актера пока не сообщаются. Отмечается, что проблемы со здоровьем у Бельмандо начались после перенесенного в 2001 году инсульта. Однако в 2008 году он вновь вернулся на съемочную площадку. В 2015 году он заявил о завершении своей карьеры в кино.
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В 20 лет он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.
Международное признание и известность Бельмандо принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие. Всего актер сыграл более чем в 80 картинах. Был удостоен премии "Сезар", а также почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Царствие небесное. Великолепный был актер.
К сожалению французское кино потеряло свой шарм и легло под американскую индустрию... а ведь была своя индивидуальность, были великие актеры...
Дожить бы ВСЕМ до его возраста в его физической кондиции, пусть примет его мир мёртвых
уходят легенды развлекательного контента...
Погасла не звезда, погасло солнце кинематографа не Франции всего мира!
Таких ярких и незабываемых очень мало было и есть.
Долгая память и вечный покой Артисту!
Ещё вчера он был такой молодой и мужественный, как время летит