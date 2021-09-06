Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо

Легенда французского кинематографа, актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Бельмандо.

Причины смерти актера пока не сообщаются. Отмечается, что проблемы со здоровьем у Бельмандо начались после перенесенного в 2001 году инсульта. Однако в 2008 году он вновь вернулся на съемочную площадку. В 2015 году он заявил о завершении своей карьеры в кино.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция). В 20 лет он поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. После ее завершения он начал профессиональную карьеру.

Международное признание и известность Бельмандо принесли роли в фильмах "Профессионал", "На последнем дыхании" и многие другие. Всего актер сыграл более чем в 80 картинах. Был удостоен премии "Сезар", а также почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" за вклад в мировой кинематограф.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.09.2021, 23:01
    Гость: Российский

    Царствие небесное. Великолепный был актер.
    К сожалению французское кино потеряло свой шарм и легло под американскую индустрию... а ведь была своя индивидуальность, были великие актеры...

  2. 06.09.2021, 22:56
    Гость: 123

    Дожить бы ВСЕМ до его возраста в его физической кондиции, пусть примет его мир мёртвых

  4. 06.09.2021, 20:38
    Гость: Великий! Великолепный! Неподражаемый!

    Погасла не звезда, погасло солнце кинематографа не Франции всего мира!
    Таких ярких и незабываемых очень мало было и есть.
    Долгая память и вечный покой Артисту!

Все комментарии (13)
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