Никита Михалков оценил свой масштаб в кинематографе
Никита Михалков попытался оценить масштаб содеянного им в кино.
Режиссер признался, что не ощущает над собой давление груза сделанного. «Фильмы, премии — приятно, когда в студии у тебя стоят «Оскар» и «Золотой лев», - поведал он «Известиям». - Но никогда не работал ради этого. Я даже иногда смотрю какую-нибудь свою картину и думаю: ничего себе, как мы придумали! Как же мы это сделали?! Я радуюсь, что мы это сделали, и тут же забываю об этом. А когда в прессе перечисляют названия картин, я поражаюсь: неужели мы такого наколотили? Нет у меня ощущения бронзовой тяжести собственного «я»».
Михалков подчеркнул, что терпеть не может, когда его тщатся унизить: «Я отвечаю, если нужно и если я вижу, что унижают моих товарищей. Я вступаюсь за них. Но есть один простой ответ на всё. Ребята, чего ругаться? Сделайте лучше! Я буду рад. Талантливые произведения или человек вызывают у меня офигительно счастливую зависть, потому что мне хочется сделать лучше. Не для того, чтобы унизить их, а потому, что меня это вдохновило сделать лучше. В собственной жизни, насколько я себя помню, каких только грехов у меня нет, но от одного я свободен: я никогда никому не завидовал».
Комментарии читателей Оставить комментарий
намного блистательнее
а выставил ли он потом свой костюмчик на аукцион?
Все свои хорошие фильмы Михалков снял когда был молодой.
Дальше начались конъюнктура и самолюбование.
назначили поквакать? платят построчно? уверяю за базар придется отвечать и тебе и твоим кураторам. и все по закону, как у Луашенко - о 10-ти до 15-ти. тявкай, тявкай.
Как Никита Михалков оценивает свой вклад в кинематограф не суть важно, важно как его оценивают зрители.
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Господа, ваши мнения?...: