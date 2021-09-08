Никита Михалков оценил свой масштаб в кинематографе

09:15 8.09.2021

Никита Михалков попытался оценить масштаб содеянного им в кино.

Режиссер признался, что не ощущает над собой давление груза сделанного. «Фильмы, премии — приятно, когда в студии у тебя стоят «Оскар» и «Золотой лев», - поведал он «Известиям». - Но никогда не работал ради этого. Я даже иногда смотрю какую-нибудь свою картину и думаю: ничего себе, как мы придумали! Как же мы это сделали?! Я радуюсь, что мы это сделали, и тут же забываю об этом. А когда в прессе перечисляют названия картин, я поражаюсь: неужели мы такого наколотили? Нет у меня ощущения бронзовой тяжести собственного «я»».

Михалков подчеркнул, что терпеть не может, когда его тщатся унизить: «Я отвечаю, если нужно и если я вижу, что унижают моих товарищей. Я вступаюсь за них. Но есть один простой ответ на всё. Ребята, чего ругаться? Сделайте лучше! Я буду рад. Талантливые произведения или человек вызывают у меня офигительно счастливую зависть, потому что мне хочется сделать лучше. Не для того, чтобы унизить их, а потому, что меня это вдохновило сделать лучше. В собственной жизни, насколько я себя помню, каких только грехов у меня нет, но от одного я свободен: я никогда никому не завидовал».