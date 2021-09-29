Скончался основатель «Лиги блюза» и участник «Голоса 60+» Николай Арутюнов

00:00 29.09.2021

Российски певец Николай Арутюнов скончался на 64-м году жизни.

Похороны музыканта прошли в закрытом режиме, а информацию о его смерти распространили в закрытом режиме. Пятого сентября он должен был выступать на фестивале «Русский Вудсток» на ВДНХ, но не появился там предположительно из-за заражения коронавирусом.

Николай Арутюнов известен как основатель групп «Лига блюза» и Funky Soul. Участвовал в шоу «Голос 60+». Является исполнителем песен «Мой мышонок», «Ночной пловец», «Ваша дочь» и др.