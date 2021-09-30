Бритни Спирс освободилась от опеки «токсичного» отца

Бритни Спирс освободилась от опеки «токсичного» отца

Суд в США освободил отца Бритни Спирс от опеки над артисткой.

В ходе судебного заседания адвокат Бритни Мэтью Розенгарт назвал ее отца, Джеймса Спирса, «жестоким, токсичным и оскорбительным человеком». «Она хочет, чтобы он исчез из ее жизни, — подчеркнул юрист. — Бритни заслуживает того, чтобы проснуться завтра без отца-опекуна». Розенгарт также обвинил отца певицы в том, что тот поместил записывающее устройство в ее спальню.

Тем не менее, полностью от опеки Бритни Спирс не избавилась. Суд постановил назначить ей временного опекуна, за ее финансовое состояние будет отвечать бухгалтер Джон Забел.  

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