Определен российский фильм на соискание премии «Оскар»

06:59 26.10.2021

Фильм режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут Россией на соискание престижной американской кинопремии "Оскар". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя Российского Оскаровского комитета Павла Чухрая.

"Выбран фильм Киры Коваленко "Разжимая кулаки", - заявил Чухрай.

Действие фильма Коваленко разворачивается в городке Мизур в Северной Осетии. Туда отец перевез свою семью после трагических событий. Своих детей - двух сыновей и дочь - он воспитывает строго, не различая границ между заботой и гиперопекой. В итоге старший сын сбежал в ближайший крупный город на собственные заработки, дочь активно строит планы побега, а младший сын еще не осознал, чего хочет от жизни.

Однако начать самостоятельную жизнь оказывается сложнее, чем казалось

Ранее картина была отмечена главной наградой секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.