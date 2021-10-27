Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова
Константин Хабенский решением Минкульта РФ назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова.
На этом посту актер сменит режиссера Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию (занимал пост худрука с апреля 2018 года). Министерство культуры похвалило предшественника Хабенского за эффективную работу и подготовку десяти премьер.
А от нового руководителя, по мнению чиновников, ожидается продолжение развития богатых традиций МХТ им. А.П.Чехова и новые творческие проекты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
актеры идут в депутаты.
Хабенский и Чехов - несовместимо.