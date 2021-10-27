Константин Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова

15:07 27.10.2021

Константин Хабенский решением Минкульта РФ назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова.

На этом посту актер сменит режиссера Сергея Женовача, который уходит по собственному желанию (занимал пост худрука с апреля 2018 года). Министерство культуры похвалило предшественника Хабенского за эффективную работу и подготовку десяти премьер.

А от нового руководителя, по мнению чиновников, ожидается продолжение развития богатых традиций МХТ им. А.П.Чехова и новые творческие проекты.