Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов

08:00 9.11.2021

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов советский фильм 1973 года "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", пишет "Интерфакс".

Данная кинолента - черно-белый фильм продолжительностью 1 час 28 минут производства Центральной Студии Документальных Фильмов. Кинолента заявлена как псевдодокументальная и никогда не выходила в широкий прокатсообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно Википедии, в фильме была отражена антисионистская точка зрения, преобладавшая в то время в советской идеологии. Фильм, в частности, обвиняет сионизм в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе в деле массового уничтожения евреев (Холокост) и коренных народов СССР. Отражается советская версия роли сионизма в ближневосточном конфликте. Фильм представляет деятельность сионистских организаций как подрывную, направленную против СССР и других стран. В фильме также отражено мнение о роли владельцев транснациональных корпораций в политике сионизма.

В описании фильма, размещенного на одной из стриминговых платформ, говорится, что этот "уникальный фильм был создан в начале 70-х годов по поручению Политбюро ЦК КПСС и при содействии КГБ СССР". Отмечается, что в период перестройки, почти все его напечатанные копии были уничтожены. Каким-то чудом одна из копий была найдена и восстановлена в 1999 году.

Отмечается, что фильм был внесен в реестр на основании решения Сыктывкарского городского суда от июля 2021 года.