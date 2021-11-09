Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов советский фильм 1973 года "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", пишет "Интерфакс".

Данная кинолента - черно-белый фильм продолжительностью 1 час 28 минут производства Центральной Студии Документальных Фильмов. Кинолента заявлена как псевдодокументальная и никогда не выходила в широкий прокатсообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно Википедии, в фильме была отражена антисионистская точка зрения, преобладавшая в то время в советской идеологии. Фильм, в частности, обвиняет сионизм в сотрудничестве с нацистской Германией, в том числе в деле массового уничтожения евреев (Холокост) и коренных народов СССР. Отражается советская версия роли сионизма в ближневосточном конфликте. Фильм представляет деятельность сионистских организаций как подрывную, направленную против СССР и других стран. В фильме также отражено мнение о роли владельцев транснациональных корпораций в политике сионизма.

В описании фильма, размещенного на одной из стриминговых платформ, говорится, что этот "уникальный фильм был создан в начале 70-х годов по поручению Политбюро ЦК КПСС и при содействии КГБ СССР". Отмечается, что в период перестройки, почти все его напечатанные копии были уничтожены. Каким-то чудом одна из копий была найдена и восстановлена в 1999 году.

Отмечается, что фильм был внесен в реестр на основании решения Сыктывкарского городского суда от июля 2021 года. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.11.2021, 15:25
    Гость: ABCD

    Кипа называется.
    На ютубе есть фильм - Харьковский раввин Ходос на вопрос, является ли тот, к то в кипе подходит к стене плача иудеем однозначно ответил да, это иудей, не иудея даже в кипе к стене плача не допустят.
    Есть простенький тест, наберите в Яндексе в поисковике слова "Путин и евреи" и нажмите картинки.
    Потом "Путин и русские" и нажмите картинки.
    Там где Путин и евреи, там 1300 страниц где Путин и евреи, а там где Путин и русские- там Путин и чиновники, Путин просто один и опять Путин и евреи...
    За все 20 лет он трижды был в Израиле и всегда участвует в разных иудейских мероприятиях в России, любит принимать тутошних и импортных представителей еврейских организаций, но за 20 лет он НИ РАЗУ не встречался с никакими представителями русских общественных организаций, к тому же их все просто зачистили под предлогом "русского фашизма".
    Тема холокоста уже так пролезла в общественную жизнь, что как и на западе почти в любом фильме о войне, у нас тему евреев в ВОВ смакуют так, что невольно думаешь, что только они единственные жертвы той войны.
    В этом году Гегемон присутствовал в Израиле на открытии "свечи памяти". памятник жертвам блокадного Ленинграда. У нас в СМИ так и преподнесли. А вот на самом памятнике написано, памятник только евреям блокадникам!

  2. 09.11.2021, 15:23
    Гость: На

    ютубе есть видео где Коваленко требует у это старой крашенной крысы бумаги итогов голосования, а та не даёт, прикинувшись шлангом. Там что интересно все эти старые крысы волосы покрасили в один и тот же цвет-жёлтый! Это похоже на опозновательный знак свой-чужой....

  4. 09.11.2021, 15:05
    Гость: старый солдат

    "СИОНИЗМ - ЕСТЬ КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ РАСИЗМА!" - эти слова принадлежат достойнейшему сыну еврейского народа Исраэлю Шамиру, в прошлом - сионисту, знающему тему не по наслышке. Решение же МинЮста и Сыктывкарского суда очень дурно характеризует эти организации и наводит на мысль об их кадровом укомплектовании сионистами-сатанистами!

  5. 09.11.2021, 15:04
    Гость: ааа....

    Сионисты в Сионе пустыни озеленяют.Не путайте их с троцкистами ил и непонятно кем.Сионисты за возвращение евреев в землю Израиля.Кто против,тот антисионист

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