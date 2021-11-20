Умер народный артист России Валерий Гаркалин

11:14 20.11.2021

Народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин скончался на 68-м году жизни, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в ГИТИСе, где преподавал артист.

Собеседник агентства уточнил, что актер умер в больнице, где проходил лечение.

О госпитализации 67-летнего Гаркалина с коронавирусом сообщалось в начале октября. Он находился в больнице в Коммунарке. У него было диагностировано полное поражение легких и пневмония 4-й степени. Артист находился на ИВЛ. Сообщалось, что у актера выявили 85% поражения правого легкого и 75% – левого. Перед коронавирусом артист перенес операцию по шунтированию сердца, напоминает РЕН ТВ.

До этого Валерий Гаркалин был привит двумя дозами вакцины от коронавируса, рассказывала его дочь.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Был актером Московского академического театра сатиры. Позже стал постоянным актёром труппы Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах.

Среди его наиболее известных киноработ: Федор Дежкин в многосерийном фильме "Белые одежды" по роману Владимира Дудинцева (1992 год); братья-близнецы Василий Кроликов, Иннокентий Шниперсон, Роман Алмазов и Патрик Кроликоу в комедии "Ширли-мырли" (1995 год); Николай Крышкин в фильме "Бедная Саша" (1997 год); Кромин в комедийной мелодраме "Ландыш серебристый" (2000 год) и других.