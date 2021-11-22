«Союзмультфильм» представил трейлер обновленного мультфильма «Ну, погоди!»
Киностудия «Союзмультфильм» устроила премьеру трейлера обновленного мультфильма «Ну, погоди!» «Каникулы».
В трейлере Волка запускают в воздух, засыпают мороженым и отправляют в мусорный бак. Графически персонажи принципиально изменились.
Как 26 октября сообщила генеральный продюсер Юлия Осетинская, «важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией». Поэтому герою решили не менять цвет глаз и оставить их голубыми.
Премьера самого мультфильма состоится в декабре.
Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2021/11/22/premery-v-mire-kino/892927-volka-otpra...
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нещитово! Геи есть в мультике, а негров нет! Не толерантно!
Ознакомился с этим творением современных мультипликаторов.Произведение настолько низкопробное,что далее свист....свист...И Последнее кому это надо?Плодить откровенную дрянь!
Мама мия. Что надо нюхать для просмотра? По скорости деиствии персонажеи, мультфильм с коиотом и пипикающим фазаном переплюнули. Дети это воспринять не смогут.
Судя по картинке,в Киностудия «Союзмультфильм» работаю не совсем здоровые люди. Господа малеватели,идите лучше вагоны разружать!
Хоть как триллируй после Тома с Джерри это полный отстой. Надо быть ,чтобы уметь.