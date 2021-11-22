«Союзмультфильм» представил трейлер обновленного мультфильма «Ну, погоди!»

Волка отправили в мусорный бак в трейлере нового «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» устроила премьеру трейлера обновленного мультфильма «Ну, погоди!» «Каникулы».

В трейлере Волка запускают в воздух, засыпают мороженым и отправляют в мусорный бак. Графически персонажи принципиально изменились.

Как 26 октября сообщила генеральный продюсер Юлия Осетинская, «важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией». Поэтому герою решили не менять цвет глаз и оставить их голубыми.

Премьера самого мультфильма состоится в декабре.

Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2021/11/22/premery-v-mire-kino/892927-volka-otpra...

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.11.2021, 20:23
    Гость: о как!

    Ознакомился с этим творением современных мультипликаторов.Произведение настолько низкопробное,что далее свист....свист...И Последнее кому это надо?Плодить откровенную дрянь!

  3. 22.11.2021, 19:05
    Гость: www

    Мама мия. Что надо нюхать для просмотра? По скорости деиствии персонажеи, мультфильм с коиотом и пипикающим фазаном переплюнули. Дети это воспринять не смогут.

  4. 22.11.2021, 18:43
    Гость: Радуга

    Судя по картинке,в Киностудия «Союзмультфильм» работаю не совсем здоровые люди. Господа малеватели,идите лучше вагоны разружать!

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