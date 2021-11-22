«Союзмультфильм» представил трейлер обновленного мультфильма «Ну, погоди!»

13:38 22.11.2021

Киностудия «Союзмультфильм» устроила премьеру трейлера обновленного мультфильма «Ну, погоди!» «Каникулы».

В трейлере Волка запускают в воздух, засыпают мороженым и отправляют в мусорный бак. Графически персонажи принципиально изменились.

Как 26 октября сообщила генеральный продюсер Юлия Осетинская, «важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией». Поэтому герою решили не менять цвет глаз и оставить их голубыми.

Премьера самого мультфильма состоится в декабре.

Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2021/11/22/premery-v-mire-kino/892927-volka-otpra...