Актриса Анастасия Вознесенская скончалась от коронавируса

Актриса Анастасия Вознесенская скончалась от коронавируса

Народная артистка России Анастасия Вознесенская умерла в Москве на 79-м году жизни 14 января 2022 года.

Причиной смерти стал коронавирус. «В конце декабря 78-летняя актриса Анастасия Вознесенская почувствовала недомогание. 20 декабря женщина решила сдать тест на коронавирус в одной из больниц подмосковного города Домодедово. Результаты теста оказались положительными, у женщины подтвердился Covid-19», - рассказал КП.Ру источник в здравоохранении.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ. В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова.
В 1965 году Вознесенская была принята в труппу театра «Современник». После ухода из «Современника» Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ, а после раскола театра в 1987 году осталась с ним в театре, получившем название МХТ им. Чехова.

В кинематографе Вознесенская дебютировала в 1966 году, сыграв в кино более двух десятков ролей. Наибольшую известность ей принесла главная женская роль в картине «Майор Вихрь» и роль в драме Эльдара Рязанова «Гараж» (на фото). В кино Вознесенская перестала сниматься в 1998 году, а ее последний выход на театральную сцену был в 2013 году.

Своего мужа Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская пережила меньше, чем на год. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.01.2022, 20:12
    Гость: Мария

    Прямо - таки звёздная болезнь! Что ни артист или певец то умирают они от коронавируса!

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