Умер Леонид Куравлев
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ.
10 января актер был госпитализирован в госпиталь в Коммунарке с вирусно-бактериальной пневмонией. Пневмонию удалось победить, однако из-за тяжелой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. После выписки из больницы 21 января и до настоящего времени он находится в хосписе имени Веры Миллионщиковой.
Леонид Куравлев - один из любимейших советских и российских актеров. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах "Живет такой парень", "Вий", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть", "Золотой теленок", "Самая обаятельная и привлекательная"и многих других.
Комментарии читателей Оставить комментарий
(((
Очень жаль .
Эпитеты " эпоха, глыба" применяют только к ним. А так же они народные и заслуженные. А остальные серости и посредственности.
"Умер Леонид Куравлев" Нет слов,как жалко,что мы потеряли такого талантливого артиста и замечательного человека.....
Это часть нашей жизни,причём лучшей!
Нет она продвинулась,правда в обратную сторону...