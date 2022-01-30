Умер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ.

10 января актер был госпитализирован в госпиталь в Коммунарке с вирусно-бактериальной пневмонией. Пневмонию удалось победить, однако из-за тяжелой болезни врачи присвоили Куравлеву паллиативный статус. После выписки из больницы 21 января и до настоящего времени он находится в хосписе имени Веры Миллионщиковой.

Леонид Куравлев - один из любимейших советских и российских актеров. Он запомнился зрителям по ролям в фильмах "Живет такой парень", "Вий", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть", "Золотой теленок", "Самая обаятельная и привлекательная"и многих других.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 30.01.2022, 17:22
    Гость: Ну значит у нас только актёры профи

    Эпитеты " эпоха, глыба" применяют только к ним. А так же они народные и заслуженные. А остальные серости и посредственности.

  3. 30.01.2022, 17:14
    Гость: Радуга

    "Умер Леонид Куравлев" Нет слов,как жалко,что мы потеряли такого талантливого артиста и замечательного человека.....

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