Борис Щербаков госпитализирован с коронавирусом

Борис Щербаков госпитализирован с коронавирусом

Борис Щербаков оказался в больнице с диагнозом коронавирус.

Факт госпитализации актера подтвердила его жена Татьяна Бронзова. Она призналась, что у супруга нашли COVID-19, но он уже идет на поправку. «Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил. Но уже вчера у него был отрицательный тест», — рассказала Бронзова.

Она подчеркнула, что ее муж прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в относительно легкой форме.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.01.2022, 20:50
    Гость: с языка снимаете

    зачем госпитализировать при лёгкой форма, но с мааааленькой оговорочкой в ОТНОСИТЕЛЬНО ЛЁГКОЙ ФОРМЕ.
    Я балдею от подобных заявлений +Она подчеркнула, что ее муж прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в относительно легкой форме.+

    Читать полностью: https://www.km.ru/kino/2022/01/31/persony-i-sobytiya-v-mire-kino/894826-boris-shcherbakov-gospitalizirovan-s-koronavir

    ЗЫ. Может им за ЭТО доплачивают, ну за упоминание прививки?
    Откуда известно, может он воывсе бы не заболел ...если бы не прививался. Такое в голову не приходит.

  2. 31.01.2022, 13:42
    Гость: stalker

    Если болезнь прошла в относительно легкой форме, то зачем было его госпитализировать ? Опять таки вопрос относительно того в какой степени вакцинация защищает человека от коронавируса.

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