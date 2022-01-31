Борис Щербаков госпитализирован с коронавирусом

12:50 31.01.2022

Борис Щербаков оказался в больнице с диагнозом коронавирус.

Факт госпитализации актера подтвердила его жена Татьяна Бронзова. Она призналась, что у супруга нашли COVID-19, но он уже идет на поправку. «Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок — или в самолете, или где-то еще подхватил. Но уже вчера у него был отрицательный тест», — рассказала Бронзова.

Она подчеркнула, что ее муж прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, поэтому болезнь прошла в относительно легкой форме.