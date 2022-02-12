Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.

10 февраля актриса была госпитализирована с коронавирусом. Ее сын Максим Тарасевский сообщил телеканалу "Звезда", что Кириенко умерла в больнице после перенесенного инсульта. Помимо коронавируса и инсульта у Кириенко диагностировали рак поджелудочной железы. 

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Зинаида Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года - в Театре-студии киноактера.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в "Судьбе человека", Марьяна в "Казаках", Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба".

Зинаида Кириенко в фильме "Тихий Дон"

В 1965 году актриса получили звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Была удостоена в 1979 году Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию "Любовь земная" и "Судьба".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 12.02.2022, 17:37
    Гость: Радуга

    Когда читаешь,что кого-то увезли в теперешнюю больницу,то понимашь о чем будет следующая заметка-пациент умер в больнице после перенесенного инсульта или еще чего-нибудь. Я конечно понимаю,что 88 лет-это уже серьезно и надежд мало,но как хочется,чтобы все любимые,талантливые и замечательные люди жили вопреки всему! Как жаль,что мы все потеряли Зинаиду Михайловну Кириенко,но свои фильмы она оставила нам. Спасибо!

  4. 12.02.2022, 16:20
    Гость: Всегда

    Достойно держала себя и выглядела. Прекрасная актриса и светлый умный человек. Вечная память ей.

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