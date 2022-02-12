Умерла народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

13:29 12.02.2022

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов РФ.

10 февраля актриса была госпитализирована с коронавирусом. Ее сын Максим Тарасевский сообщил телеканалу "Звезда", что Кириенко умерла в больнице после перенесенного инсульта. Помимо коронавируса и инсульта у Кириенко диагностировали рак поджелудочной железы.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. В 1958 году окончила ВГИК, где училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Зинаида Кириенко была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, в 1959-1960 годах играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, с 1961 года - в Театре-студии киноактера.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Особенно зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова "Тихий Дон". Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в "Судьбе человека", Марьяна в "Казаках", Ефросинья Дерюгина в фильмах Евгения Матвеева "Любовь земная" и "Судьба".

Зинаида Кириенко в фильме "Тихий Дон"

В 1965 году актриса получили звание "Заслуженная артистка РСФСР", в 1977 году стала народной артисткой РСФСР за заслуги в области советского киноискусства. Была удостоена в 1979 году Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за кинодилогию "Любовь земная" и "Судьба".