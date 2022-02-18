Умер народный артист России Борис Невзоров

Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса в возрасте 72 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

"К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался <...> от коронавируса", - сказала она.

Она также добавила, что дата похорон и прощаний будет известна позже, но подтвердила, что прощание пройдет в его родном Малом театре.

Борис Невзоров снимался в фильмах "Люди на болоте", "Наводнение", "У попа была собака…", "Россия молодая", "Майор", сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Последний министр" и других. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ, напоминает ТАСС. С 2005 году был актером Малого театра, где играл в спектаклях "Ревизор", "Волки и овцы", "Маскарад" и других.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.02.2022, 00:07
    Гость: Радуга

    Сегодня умерли два замечательных артиста:Геннадий Юхтин и Борис Невзоров. Уходят талантливые настоящие актеры и ничего поделать с этим нельзя.....Очень жаль!

  3. 18.02.2022, 23:23
    Гость: Посмотрите

    Во круг, какие артисты уходят это элита советского кино.И что остается фильмы , на сегодняшний день — насилие, бандитизм и всё только что бы мозги не работали. Молодёжь географию не знают, но знают сколь стоит губы накачать, жаль пропадает Россия.

  4. 18.02.2022, 22:20
    Гость: Российский

    Царствие небесное и земля пухом. Прекрасный актёр. Фильмы с его участием "Главный конструктор", "Россия молодая" - одни из любимых.

  5. 18.02.2022, 21:36
    Гость: Хороший был и артист и человек!

    Я был лично с ним знаком. Он младше меня на год. Земля пухом и долгих лет памяти!

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