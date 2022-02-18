Умер народный артист России Борис Невзоров

21:21 18.02.2022

Народный артист Российской Федерации, ведущий актер Малого театра Борис Невзоров скончался в пятницу от коронавируса в возрасте 72 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

"К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался <...> от коронавируса", - сказала она.

Она также добавила, что дата похорон и прощаний будет известна позже, но подтвердила, что прощание пройдет в его родном Малом театре.

Борис Невзоров снимался в фильмах "Люди на болоте", "Наводнение", "У попа была собака…", "Россия молодая", "Майор", сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Последний министр" и других. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ, напоминает ТАСС. С 2005 году был актером Малого театра, где играл в спектаклях "Ревизор", "Волки и овцы", "Маскарад" и других.

