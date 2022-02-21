Эмир Кустурица возглавит Театр российской армии
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица возглавит Центральный академический театр Российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Минобороны РФ Россияны Марковской.
По ее словам, 21 февраля Шойгу встретился с Кустурицей.
"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская, добавив, что сербский режиссер принял это предложение.
Она отметила, что Кустурица планирует перенести на театральную сцену сюжеты таких фильмов, как "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других. Режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", подчеркнув, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Депардье уже был.
-молодец Шойгу..;
-Эмир - успехов
богема цыганская ((( и у них нет классических ценностей априори, уже только потому что в их языке нет даже слова любовь. и защитникам им быть не нужно: их защищают дети и женщины, причем не только от правоохранительных органов, но даже и от небесной канцелярии(((
Не сомневаемся, что театр будет лучшим! Ваш фильм "Жизнь как чудо" смотрели на одном дыхании, уже само название напоминает людям о том, что жизнь - это чудо, само по себе, и о тех чудесах, которые её хранят и поддерживают!
Прекрасное решение Сергея Шойгу, замечательная новость!
Глоток свежего воздуха и надежды на возрождение классических традиций русского театра с присущим Вам сербским своеобразием и Вашей личной позицией, вызывающей глубокое уважение, не меньшее, чем восхищение Вашим талантом! Рады Вам, очень рады!
Интересуюсь спросить - а он служил в армии? В каком полку? или богема голимая?