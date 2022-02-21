Эмир Кустурица возглавит Театр российской армии

21:18 21.02.2022

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица возглавит Центральный академический театр Российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Минобороны РФ Россияны Марковской.

По ее словам, 21 февраля Шойгу встретился с Кустурицей.

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская, добавив, что сербский режиссер принял это предложение.

Она отметила, что Кустурица планирует перенести на театральную сцену сюжеты таких фильмов, как "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других. Режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", подчеркнув, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.