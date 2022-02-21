Эмир Кустурица возглавит Театр российской армии

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица возглавит Центральный академический театр Российской армии, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Минобороны РФ Россияны Марковской.

По ее словам, 21 февраля Шойгу встретился с Кустурицей. 

"Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии", - сказала Марковская, добавив, что сербский режиссер принял это предложение.

Она отметила, что Кустурица планирует перенести на театральную сцену сюжеты таких фильмов, как "Летят журавли", "Жизнь, как чудо" и других. Режиссер выразил надежду, что "это будет успешная работа", подчеркнув, что "в мире, где ценности очень быстро меняются", он постарается сохранить классические ценности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 21.02.2022, 22:28
    Гость: жесть

    богема цыганская ((( и у них нет классических ценностей априори, уже только потому что в их языке нет даже слова любовь. и защитникам им быть не нужно: их защищают дети и женщины, причем не только от правоохранительных органов, но даже и от небесной канцелярии(((

  4. 21.02.2022, 21:45
    Гость: Добро пожаловать, Эмир!

    Не сомневаемся, что театр будет лучшим! Ваш фильм "Жизнь как чудо" смотрели на одном дыхании, уже само название напоминает людям о том, что жизнь - это чудо, само по себе, и о тех чудесах, которые её хранят и поддерживают!

    Прекрасное решение Сергея Шойгу, замечательная новость!
    Глоток свежего воздуха и надежды на возрождение классических традиций русского театра с присущим Вам сербским своеобразием и Вашей личной позицией, вызывающей глубокое уважение, не меньшее, чем восхищение Вашим талантом! Рады Вам, очень рады!

  5. 21.02.2022, 21:41
    Гость: Наталия

    Интересуюсь спросить - а он служил в армии? В каком полку? или богема голимая?

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