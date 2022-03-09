Стриминговый сервис Netflix объявил об уходе из России

Netflix сдулся

Американская компания Netflix свернула всю работу в России.

Стриминговый сервис фильмов и сериалов не будет доступен на российской территории «в знак протеста» против операции на Украине. При этом для оплативших подписку российских пользователей возможность просмотра фильмов и сериалов будет доступна вплоть до наступления следующего платежного периода. Заморожены и работы по производству сервисом четырех российских проектов.

О возможных сроках возобновления работы России компания ничего не сообщает.  

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