Стриминговый сервис Netflix объявил об уходе из России

17:10 9.03.2022

Американская компания Netflix свернула всю работу в России.

Стриминговый сервис фильмов и сериалов не будет доступен на российской территории «в знак протеста» против операции на Украине. При этом для оплативших подписку российских пользователей возможность просмотра фильмов и сериалов будет доступна вплоть до наступления следующего платежного периода. Заморожены и работы по производству сервисом четырех российских проектов.

О возможных сроках возобновления работы России компания ничего не сообщает.