Скончался актёр Майкл Мэдсен, звезда фильмов Тарантино

08:05 4.07.2025

Американский актёр Майкл Мэдсен умер на 68-м году жизни, сообщает NBC News со ссылкой на представителя артиста. Как уточнил его менеджер Рон Смит, причиной смерти стала остановка сердца.

Актёра обнаружили без признаков жизни в его доме в Малибу в четверг утром. Власти рассматривают случившееся как естественную смерть, сообщает TMZ.

Мэдсен приобрёл широкую известность благодаря ролям в фильмах Квентина Тарантино: он сыграл Виктора Вегу (Мистера Блондина) в «Бешеных псах», Бадда в дилогии «Убить Билла», Джо Гейджа в «Омерзительной восьмёрке» и шерифа Хакетта в «Однажды в Голливуде».

За последние годы он активно сотрудничал с независимыми киностудиями, снимаясь в проектах Resurrection Road, Concessions и Cookbook for Southern Housewives. Также актёр работал над новой книгой — сборником стихов и размышлений под названием Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems.

Майкл Мэдсен родился 25 сентября 1957 года в Чикаго. Дебютировал в кино в 1983 году в фильме «Военные игры». В его фильмографии — роли в «Тельме и Луизе» Ридли Скотта, «Донни Браско» Майка Ньюэлла, а также участие в российской комедии «Скорый “Москва — Россия”», вышедшей в 2014 году.