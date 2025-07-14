Ушел из жизни актер и кинорежиссер Юрий Мороз

На 69-м году умер российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер Юрий Мороз, сообщает телеканал «Россия-Культура» со ссылкой на актера Дмитрия Харатьяна.

Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне, окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа. Его дебютной актерской работой стала дилогия Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность ему принесла роль Тони в мюзикле «Принцесса цирка». В 1979–1987 годах играл в «Ленкоме». Мороз также снялся в детективах «Тайна черных дроздов» и «Визит к минотавру», сыграл почтальона в «Мэрри Поппинс, до свидания!», пишет РБК.

В качестве режиссера Мороз снял первые четыре сезона телесериала «Каменская» и сериал «Угрюм-река». В 2009 году он экранизировал роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», который и продюсировал.

Среди его работ также — телефильм «Пелагия и белый бульдог», в котором выступал режиссером и продюсером, третий сезон сериала «Содержанки» (там снималась в том числе его дочь Дарья Мороз).

Кроме того, Мороз продюсировал сериал «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка и фантастический фильм «Форт Росс: В поисках приключений».

Режиссер был дважды женат. В первом браке с актрисой Мариной Левтовой (погибла в 2000 году) у них родилась дочь Дарья Мороз. Вторая жена — актриса Виктория Исакова, их первая дочь умерла в 2003 году в возрасте трех месяцев. В 2015 году у них родилась дочь Варвара.

Причиной смерти Юрия Мороза стало онкологическое заболевание, пишет Telegram-канал Mash. Он долгое время страдал от рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен в 2023 году, а незадолго до кончины Морозу был присвоен паллиативный статус.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.07.2025, 18:56
    Гость: Гость

    Очень жаль! Юрий Мороз был талантливым человеком,но болезни никого не жалеют...

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