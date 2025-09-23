В Молдавии запретили комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

Есть такая категория людей - активные идиоты. Благодаря своей активности им нередко удаётся достигнуть руководящих высот разной степени - если у нас это чаще встречается среди руководителей среднего уровня, то в Молдавии - вся власть полностью захвачена ими - продажными и идиотами и продажными идиотами. Пушкин там тоже под запретом - за то что у него "цыгане шумною толпою по бессарабии кочуют" и Суворов, освободивший их турок тоже, потому что русский.