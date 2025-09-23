В Молдавии запретили комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»
В Молдавии во время эфира прервали показ фильма советского и российского режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", пишет "Российская газета".
Показ фильма был прерван из-за некоего "милитаристского контекста" и "политического содержания".
Telegram-канал Sputnik Молдова 2.0 приводит фотографию экрана телевизора, на котором отображается надпись на молдавском и русском языках: "Ретрансляция канала приостановлена на время трансляции программы с содержанием, запрещенным п. "а" ч. 4 ст. 17 Кодекса об аудиовизуальных услугах".
Другие подробности решения не раскрываются.
"Иван Васильевич меняет профессию" - советская научно-фантастическая комедия 1973 года, снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич".
не те, кто "играл джаз"
в Жмеринке
А кто-то хочет учиться в той гимназии? сильно вряд-ли. Это когда-то украинский язык был красивым и певучим - восточной Украины - теперь он заменён непонятным для них бандеровско-западенским. И он просто стал никому не нужен.
Все что-то запрещают.Например уничтожают книги на украинском языке.В Крыму закрыли последнюю украинскую гимназию.В Думе Володин пытается вредное, по -его мнению, запрещать.Запрещать же Ивана Васильевича тоже глупость несусветная.Крамаров в гробу перевернется.
Есть такая категория людей - активные идиоты. Благодаря своей активности им нередко удаётся достигнуть руководящих высот разной степени - если у нас это чаще встречается среди руководителей среднего уровня, то в Молдавии - вся власть полностью захвачена ими - продажными и идиотами и продажными идиотами. Пушкин там тоже под запретом - за то что у него "цыгане шумною толпою по бессарабии кочуют" и Суворов, освободивший их турок тоже, потому что русский.