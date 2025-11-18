Прямую трансляцию конкурса «Мисс Вселенная 2025» покажут в России

В этом сезоне от России за титул будет бороться 22-летняя модель и победительниц

Телеканал Romance и онлайн-кинотеатр Plan_B Kino анонсировали трансляцию самого престижного международного конкурса красоты — «Мисс Вселенная 2025».

Прямой финала состоится 21 ноября 2025 года. В этом сезоне от России за титул будет бороться 22-летняя модель и победительница «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза. Всего в конкурсе примут участие 134 девушки из разных уголков планеты. Их ждут традиционные дефиле в национальных костюмах, купальниках и роскошных вечерних платьях.

«Для меня огромная честь представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», и я особенно рада, что в этом году мои соотечественники смогут увидеть этот праздник красоты и вдохновения в прямом эфире, - делится Анастасия Венза. Современная женщина сочетает в себе не только красоту и обаяние, но и силу духа, ум и целеустремленность. Уверена, что после просмотра финала многие зрительницы смогут по-новому ощутить свою силу, поверить в себя и смелее двигаться к своим целям. Я безмерно благодарна всем, кто верит в меня, и с нетерпением жду финала конкурса, чтобы разделить этот момент со всей страной»

Анастасия Вензова

Впервые в истории зрители телеканала Romance увидят главное мировое шоу в прямом эфире с профессиональной озвучкой на русском языке. Комментаторами трансляции выступят популярный теле- и радиоведущий Антон Комолов, и журналист и радиоведущая Елена Абитаева.

«Это один из самых престижных и зрелищных конкурсов в мире, настоящий праздник женственности и красоты. Благодаря телеканалу Romance у каждого зрителя в России есть возможность стать частью этого события, увидеть всё в прямом эфире и, конечно же, поболеть за нашу представительницу, прекрасную Анастасию Вензу» - отметил Антон Комолов.

74-ый по счёту конкурс пройдет в Таиланде под девизом «Сила Любви» («The Power of Love»). «Мисс Вселенная 2025» — главное эфирное событие года только на телеканале Romance: праздник женственности, любви и внутренней силы, который объединяет женщин по всей стране.
Romance — это телеканал о женщинах, любви и красоте во всех её проявлениях. В эфире — фильмы и сериалы, рассказывающие истории о сильных чувствах, судьбоносных встречах, личных победах и внутренней трансформации. От лёгкой романтической комедии до глубоких драм — каждый сюжет раскрывает многогранный женский мир. Romance выбирают миллионы зрительниц, ищущих не просто развлечения, а эмоциональный отклик и вдохновение.

Смотреть трансляцию

Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала Romance

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Статистика тщеславия: Росстат гордо сообщает о низкой безработице. Но это — миф
Слежка вместо поддержки? Семьи возьмут под финансовый колпак
Импортозамещение оказалось более сложной задачей, чем предполагалось
Сергей Кириенко © KM.RU
Кириенко назвал общую мечту всех россиян
Избранное
Garage band, 1 января, «16 Тонн Арбат»
Что такое семейный бюджет и как его сэкономить
«После того как Горбачев распахнул перестроечный ящик Пандоры, прижизненный ад в разных проявлениях и ипостасях постоянно нас окружает»
Сергей Бобунец сыграл самый большой концерт в своей жизни
Азон «Из пепла!»
Созвездие N «Ныряю» (интернет-релиз)
Шубарев Максим Валерьевич: вклад в развитие Санкт-Петербурга
Какая война ведётся против России на самом деле
Эта странная дружба по-турецки. Может ли Эрдоган быть посредником в отношениях Украины и России?
«Калинов мост» продлил лето в Мытищах
«Ситуация безысходности и тупика»: звезды хотят «отомстить» за отмены концертов бойкотом «голубых огоньков»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации