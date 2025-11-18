Прямую трансляцию конкурса «Мисс Вселенная 2025» покажут в России

20:18 18.11.2025

Телеканал Romance и онлайн-кинотеатр Plan_B Kino анонсировали трансляцию самого престижного международного конкурса красоты — «Мисс Вселенная 2025».

Прямой финала состоится 21 ноября 2025 года. В этом сезоне от России за титул будет бороться 22-летняя модель и победительница «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза. Всего в конкурсе примут участие 134 девушки из разных уголков планеты. Их ждут традиционные дефиле в национальных костюмах, купальниках и роскошных вечерних платьях.

«Для меня огромная честь представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», и я особенно рада, что в этом году мои соотечественники смогут увидеть этот праздник красоты и вдохновения в прямом эфире, - делится Анастасия Венза. Современная женщина сочетает в себе не только красоту и обаяние, но и силу духа, ум и целеустремленность. Уверена, что после просмотра финала многие зрительницы смогут по-новому ощутить свою силу, поверить в себя и смелее двигаться к своим целям. Я безмерно благодарна всем, кто верит в меня, и с нетерпением жду финала конкурса, чтобы разделить этот момент со всей страной»

Анастасия Вензова

Впервые в истории зрители телеканала Romance увидят главное мировое шоу в прямом эфире с профессиональной озвучкой на русском языке. Комментаторами трансляции выступят популярный теле- и радиоведущий Антон Комолов, и журналист и радиоведущая Елена Абитаева.

«Это один из самых престижных и зрелищных конкурсов в мире, настоящий праздник женственности и красоты. Благодаря телеканалу Romance у каждого зрителя в России есть возможность стать частью этого события, увидеть всё в прямом эфире и, конечно же, поболеть за нашу представительницу, прекрасную Анастасию Вензу» - отметил Антон Комолов.

74-ый по счёту конкурс пройдет в Таиланде под девизом «Сила Любви» («The Power of Love»). «Мисс Вселенная 2025» — главное эфирное событие года только на телеканале Romance: праздник женственности, любви и внутренней силы, который объединяет женщин по всей стране.

Romance — это телеканал о женщинах, любви и красоте во всех её проявлениях. В эфире — фильмы и сериалы, рассказывающие истории о сильных чувствах, судьбоносных встречах, личных победах и внутренней трансформации. От лёгкой романтической комедии до глубоких драм — каждый сюжет раскрывает многогранный женский мир. Romance выбирают миллионы зрительниц, ищущих не просто развлечения, а эмоциональный отклик и вдохновение.

Фотографии предоставлены пресс-службой телеканала Romance