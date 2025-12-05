Умер актер Кэри-Хироюки Тагава, знаменитый Шан Цзун из Mortal Kombat

В США на 76-м году жизни скончался Кэри-Хироюки Тагава — американский актёр японского происхождения, получивший всемирную известность благодаря роли злого колдуна Шан Цзуна в фильме «Смертельная битва».

Как сообщили представители актёра, причиной смерти стали осложнения после перенесённого инсульта. Он умер 4 декабря в своём доме в Санта-Барбаре в окружении семьи.

Тагава родился в Токио, но детство и юность провёл в США. В Голливуде его путь начался в 1987 году с роли в «Последнем императоре» Бернардо Бертолуччи — фильме, завоевавшем девять «Оскаров». В дальнейшем ему доставались яркие роли в «Перл-Харбор», «Планета обезьян», «Лицензия на убийство», «Мемуarach гейши», «47 ронинов», а также успешная работа на телевидении, в том числе в сериале «Человек в высоком замке».

Но наиболее культовой стала его роль в «Смертельной битве» 1995 года: таинственный и властный Шан Цзун, его мимика и фирменная фраза «Твоя душа принадлежит мне», навсегда остались в памяти поклонников. Тагава позже вернулся к этому образу в веб-сериале и озвучивании игры, благодаря чему его персонаж пережил эпохи и поколений.

За десятилетия работы в кино и на телевидении Тагава снялся в более чем сотне проектов, обладал незаурядным актёрским даром и мастерством боевых искусств.

