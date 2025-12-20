Народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер в возрасте 66 лет

15:18 20.12.2025

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря на 67-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает ТАСС со ссылкой на близкое окружение артиста.

Осенью, как писал Telegram-канал Mash, у него была выявлена агрессивная форма опухоли. Ранее актер обратился к врачам с жалобами на боли в груди.

В начале 2024 года Лобоцкому, по словам журналистов, провели операцию по удалению части легкого в связи с периферическим раком. Несмотря на лечение, заболевание вернулось и распространилось на другие органы. Артист проходил терапию и находился под постоянным наблюдением медиков, пишет Газета.RU.