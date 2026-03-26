Российский суд запретил к показу фильм «Господин Никто против Путина»

Центральный районный суд Челябинска запретил к показу документальный фильм «Господин Никто против Путина», который снял режиссер из Карабаша Павел Таланкин, сообщает издание 66.RU.

Таким образом, иск прокуратуры полностью удовлетворен.

По мнению надзорного ведомства, фильм выражает «негативное отношение к государственной власти и президенту после начала СВО». Он был опубликован на трех российских ресурсах, он будет оттуда удален.

В середине марта картина Таланкина получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». В нем рассказывается об изменениях в российской школе, произошедших после 2022 года.

18 марта стало известно, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в оргкомитет премии «Оскар» и к генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, заявив, что изображения детей в ленте используются без согласия их родителей или законных представителей, пишет Газета.RU.

  5. 26.03.2026, 18:32
    Гость: Исторически

    Весь Урал земля угро-финских племен. Тюрки (башкиры и татары) появились здесь в эпоху Великого переселения народов. А ещё раньше на Урале жили арийцы, предки современных европейцев, в том числе славян.

