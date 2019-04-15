Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

11:21

15 апреля Алла Пугачева отмечает 70-летие. С юбилеем народную артистку СССР поздравил президент России Владимир Путин и пожелал ей здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу.

И конечно, особо отмечу Ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу", говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.