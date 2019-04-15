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Владимир Путин поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

11:21 15.04.2019
Алла Пугачева © KM.RU

15 апреля Алла Пугачева отмечает 70-летие. С юбилеем народную артистку СССР поздравил президент России Владимир Путин и пожелал ей здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли Вас на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу.

И конечно, особо отмечу Ваш значимый личный вклад в развитие отечественного музыкального искусства, деятельное участие в судьбе одаренных исполнителей, которым Вы открыли дорогу на большую сцену и для которых всегда будете эталоном профессионализма и преданности избранному делу", говорится в поздравительной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Темы: Музыка
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Комментарии читателей
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15.04.2019, 21:30
Гость: Юляша

отвечу:
Борюсик у нее был много лет на подтанцовке,и она просто отблагодарила его,дав удочку вместо денег.В творческом плане это ее ошибка.Но осознанная.
Киря и до нее был киря.Кузя - тоже,Алкин - тоже.
Челобан был никто и есть никто и до и после :)
15.04.2019, 19:11
Гость: окак!

Не под фанеру исполняемые совместно с мегазвездой Филиппком?Трудная задача.
15.04.2019, 19:06
Гость: тронуло

Человеческое счастье в состав материнского и женского не входит,как факт.Вы точно ооочень красивая...
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