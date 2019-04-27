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Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» вызвала сомнения у телеканала

09:45 27.04.2019

Первый канал инициировал проверку результатов голосования после победы десятилетней дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети", пишет "Газета.ру".


Микелла Абрамова
Фото 1tv.ru

Как сообщает издание, проверку было решено начать сразу после оглашения результатов голосования, причины ее неизвестны.

Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети" на "Первом канале". Трансляция финального выпуска состоялась вечером в пятницу. Дочь Алсу была подопечной Светланы Лободы. Во время финала она исполнила песню Эминема и Рианны Love the Way You Lie. За девочку проголосовали 56,5% зрителей.

За звание победителя также соревновались Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер. Наставниками в этом сезоне также были артисты Пелагея и Валерий Меладзе.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 15:57
Гость: Композитор

Как в свое время Пугачева пропихивала на российскую эстраду всеми способами свою бездарную и безголосую дочурку, так же и сейчас нынешние звездульки как Алсу пропихивают своих детей на песенный олимп чтобы они потом заменили родителей и заняли их места на эстраде и ТВ только потому что они их дети а значит лучше и талантливей всех остальных по определению.
27.04.2019, 15:14
Гость: IgS

Какая удача! А Алсу это кто? У меня нет телевизора 25 лет.
27.04.2019, 14:34
Гость: Гость

Тому, кто смотрел, очевидно, что она не лучшая на этом шоу. Далеко не лучшая. Поэтому подтасовки или мошенничество, или ошибка очевидны. Хотя для ребенка подобные разборки - это катастрофа. По-моему, лучше бы это шоу запретить впредь (по крайней мере в таком формате), чтобы детскую психику не калечить.
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