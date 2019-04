Победа дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» вызвала сомнения у телеканала

09:45

Первый канал инициировал проверку результатов голосования после победы десятилетней дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети", пишет "Газета.ру".



Микелла Абрамова

Фото 1tv.ru

Как сообщает издание, проверку было решено начать сразу после оглашения результатов голосования, причины ее неизвестны.

Микелла Абрамова победила в финале шестого сезона проекта "Голос. Дети" на "Первом канале". Трансляция финального выпуска состоялась вечером в пятницу. Дочь Алсу была подопечной Светланы Лободы. Во время финала она исполнила песню Эминема и Рианны Love the Way You Lie. За девочку проголосовали 56,5% зрителей.

За звание победителя также соревновались Мариам Абделькадер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер. Наставниками в этом сезоне также были артисты Пелагея и Валерий Меладзе.