Компания, работающая с Interpol, проверит итоги голосования «Голос. Дети»

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Первый канал привлек к расследованию результатов голосования телешоу "Голос. Дети" международную компанию Group-IB, пишет РИА Новости.

Group-IB является официальным партнером Интерпола, Европола и привлекается киберполициями разных стран к совместным расследованиям и операциям по борьбе с компьютерными, финансовыми и корпоративными преступлениями по всему миру.

Отмечаются, что эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками телешоу.

Будут проверены все журналы событий, связанные с процессом определения победителя, а также возможность получения неавторизованного доступа к данным и их модификации. Также будут проанализирован массив BIG DATA, то есть данные по звонкам и СМС с целью выявления аномалий, использования ботов и других технологий для накрутки голосов.

"Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта "Голос", то есть может ли компания-партнер, агрегирующая звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования. Таким образом мы сможем ответить на вопрос: достаточно ли используемая система безопасна, чтобы обеспечивать объективность и непредвзятость подобного рода голосований", — отметили представители Первого канала.

В пятницу, 26 апреля, дочь российской певицы Алсу десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы победила в финале проекта, набрав 56,5% голосов. Зрителей удивили результаты, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации.

Первый канал сообщил о пересчете итогов, признав, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями".