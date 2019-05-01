Чиж утешил жертв несчастной любви темой «Если б я был султан»

Ровно 25 лет назад Сергей Чиграков, более известный под псевдонимом Чиж, перебрался из Харькова в Питер

Далеко не каждому музыканту переезд в одну из столиц идет на пользу. Кто-то губят деньги и слава, у кого-то начинается творческий кризис. Но для Чижа Санкт-Петербург стал настоящим спасением и точкой отсчета его самостоятельной музыкальной карьеры. БГ и другие маститые рокеры, которые помогли Чигракову записать первый сольный альбом, сделали акцент на лучше, что в нем было: блюзовую отвязность, русскую напевность и внимание к житейским мелочам.

25 апреля Чиж со своей группой дал концерт в клубе «16 Тонн», доказав, что на этих трех китах зиждется до сих пор. Нынешний состав команды Чигракова источает просто какой-то запредельный драйв. Правда, никуда нее делось и фирменное раздолбайство Чижа, за которые его все так любят Музыкант долго не мог начать концерт из-за того, что его гитара предательски молчала, но замена на ней шнура мигом исправила ситуацию.

Чиж начал с «Пригородного блюза» Майка Науменко, день рождения которого отмечался неделей раньше. Эта и другие давно обосновавшиеся в репертуаре группы песни обогатились новыми красками благодаря бэк-вокалисткам – дочери Чижа Дарье Чиграковой и Мирине Шалагаевой. Своими партиями девушки не только придали блюзовым вещам типично американского колорита, но и театрально обыгрывали подробности некоторых песен чётко отработанными жестами. Например, на словах «О любви» «только что-то струна порвалась» Марина Шалагаева в панике схватилась за голову.

К моменту исполнения «Урал Байкер Блюза» из перечисленных в ней песен Чиж исполнил только «О любви». Но он и не думал никого обманывать, просто на повестке для пока стояли другие композиции. Среди них – угарный «Фантом» и нежнейший «Полонез», во время которых музыканты дали возможность передохнуть своим певицам. С новыми силами девушки ринулись в бой в «То и измена, то засада», дав понять, что им подвластен, помимо блюзового, еще и фолковый вокал.

«Перекресток» дал Чижу и его гитаристу Михаилу Русину простор для импровизаций, поэтому они внедрили в него тему из оперы «Кармен» «Бизе». В некоторых версиях этой песни также звучит фрагмент из «Бесамэ Мучо» - любопытно, что на сходство обоих стандартов обратила еще в конце 80-х «Агата Кристи» в песне «Бесса Мэ».

Разделавшись с «Перекрестком», Чиж пригубил за здоровье зрителей пиво из кружки. Тех, кто почувствовал, что сейчас будет нечто особенное, ожидание не обмануло. Группа грянула неподражаемую «Есть!» Давида Тухманова и Михаила Ножкина. Участие Дарьи и Марины в звучащих эхом женских подпевках пришлось как нельзя кстати. Тем более, девушки совершенно не краснели, когда дело дошло до скабрезного фрагмента: «А девчонка та проказница – не дает, а только дразнится!»

После витальной «Есть!» Чиж исполнил забубенный «Блюз на сваях». Контраст между обеими песнями был столь разительным, что зрителей болтало, как на американских горках. Но музыканты ловко придумали, как перебросить между обоими номерами мостик, сыграв в «Блюзе на сваях» кусочек из «Если б я был султан». Саундтрек к «Кавказской пленнице» то ли утешал обманутого девушкой героя песни, то ли наоборот сыпал ему соль на рану, суля трех жен, в то время, как он с одной-то справиться не смог.

Паритет со своенравными представительницами прекрасного пола удалось восстановить в «Дополнительном 38-м», когда Дарья Чигракова капризным голосом пропела: «Если можешь – кончай!» Не знаем, как женская, но мужская часть зала (во многом благодаря усилиям певиц) действительно была уже близка к этому состоянию. Однако «Чиж и Со» и не думали сворачиваться, ведь на очереди были обещанные в «Урал Байкер Блюзе» «Она не вышла замуж» и «Hoochie Coochie Man».

Внимательные зрители догадались, что на бис будет последняя песня из этой серии «Такие дела» (а отсутствовавшую в сет-листе «Хочу чая», как мы помним, не дала герою спеть и байкерша Валентина). Здесь вновь на высоте оказалась Марина Шалагаева, буквально на пальцах показавшая, что такое «шесть альбомов ГО и пять альбомов БГ). Ну и какой же концерт Чижа без «18-ти берез», где каждый из зала может излить свою боль, горланя вместо автора про затянутый дымом пацифик на стене и недоступную невесту с Невского?

