Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети» из-за накруток

14:52

Компания Group-IB обнаружила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос.Дети» дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

В этом процессе приняли участие примерно 300 телефонных номеров, с которых отсылались более восьми тысяч сообщений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании по итогам первых результатов проверки итогов конкурса. «При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 – порядковый номер участника», - говорится в сообщении.

Как известно порядковый номер 7 имела в конкурсе Микелла Абрамова. Аналитики определили, что все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки эти номера были недоступны. «Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000», - рассказали в Group-IB.

Полные результаты расследования должны быть опубликованы до конца месяца. Тогда же будет доступна и детализация голосования по регионам.

В то же время, Первый канал уже по результатам предварительных проверок аннулировал итоги голосования в последнем сезоне шоу. 24 мая выйдет спецвыпуск программы с участием финалистов последнего сезона