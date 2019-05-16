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Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети» из-за накруток

14:52 16.05.2019
Определена накрутка в шоу "Голос. Дети"
Микелла Абрамова в финале шоу
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Компания Group-IB обнаружила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу участника «Голос.Дети» дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.

В этом процессе приняли участие примерно 300 телефонных номеров, с которых отсылались более восьми тысяч сообщений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании по итогам первых результатов проверки итогов конкурса. «При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 – порядковый номер участника», - говорится в сообщении.

Как известно порядковый номер 7 имела в конкурсе Микелла Абрамова. Аналитики определили, что все телефонные номера принадлежат одному оператору, использовался один тариф. На момент проверки эти номера были недоступны. «Исследование показало, что для совершения IVR-звонков здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000», - рассказали в Group-IB.

Полные результаты расследования должны быть опубликованы до конца месяца. Тогда же будет доступна и детализация голосования по регионам.

В то же время, Первый канал уже по результатам предварительных проверок аннулировал итоги голосования в последнем сезоне шоу. 24 мая выйдет спецвыпуск программы с участием финалистов последнего сезона 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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16.05.2019, 17:47
Гость: ДИМОк

Как не стыдно,этой алсу? А придурки те кто ходит на ее концерты.
16.05.2019, 17:41
Гость: Таки

справедливость восторжествовала!...И это хорошо!!!
Но девчонку жалко...Подставили её по-полной...
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