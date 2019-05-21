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В доме Ареты Франклин обнаружено три различных завещания певицы

11:17 21.05.2019
Арета Франклин
Фото с сайта wikipedia.org
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В доме скончавшейся в 2018 году певицы Ареты Франклин в Детройте обнаружены три разных завещания, которые были составленных при ее жизни, пишет Associated Press.

Как рассказал адвокат легенды соула, представлявший ее интересы более 40 лет, Дэвид Беннетт, два завещания написаны в 2018 году, еще одно - в 2014 году. Последнее завещание было найдено в дневнике, спрятанном в подушках дивана в гостиной.

Все имущество певицы, согласно завещанию, должно перейти ее детям.

Слушания по определению подлинности завещаний назначены на 12 июня.

Американская певица Арета Франклин, которую называют королевой соула, скончалась в своем доме в Детройте на 77-м году жизни в 2018 году. За полувековую карьеру Франклин записала сотни песен, получила 18 наград "Грэмми". Главными ее хитами стали (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, Chain of Fools и Respect. Арета Франклин стала первой женщиной, чье имя включили в Зал славы рок-н-ролла. В ноябре 2008 года журнал Rolling Stone объявил ее величайшей певицей в истории.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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