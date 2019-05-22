Алсу впервые прокомментировала скандал с дочкой на «Голосе»

14:28

Певица Алсу считает, что участники проекта «Голос. Дети» оказались втянуты в «какие-то игры».

В интервью «Серебряному дождю» артистка выразила мнение, что в итоге все «хорошо закончится», сообщает Lenta.Ru. Вопрос о том, примет ли участие ее дочь Микелла Абрамова в повторной записи финала конкурса, она переадресовала самой девочке. «Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.

Алсу заверила, что подробно позицию о скандале с участием дочери она выскажет 1 июня. Напомним, что 16 мая Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос. Дети». Это произошло после того, как компания Group-IB обнаружила накрутки голосов зрителей в пользу дочери Алсу.

