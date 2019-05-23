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Некорректные результаты «Евровидения» пересмотрены и изменены

07:45 23.05.2019
Результаты Евровидения пересчитаны
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Инициаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса, немного изменив таблицу победителей.

Исходя из заявления Европейского вещательного союза (ЕВС), во время шоу некоторые баллы были начислены некорректно, сообщает РИА Новости. В итоге часть стран изменила свои позиции в общем зачете. Например, занявшие пятую и шестую строчку рейтинга Норвегия и Швеция поменялись местами, Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.

Победитель «Евровидения» определяется общей суммой баллов, полученных от зрителей и жюри. В этом году в финале представители Белоруссии были лишены права голоса и организаторы ошибочно приписали белорусскому жюри средние баллы конкурсантов.

Тройка лидеров осталась неизменной. В музыкальном конкурсе победил певец Дункан Лоуренс из Нидерландов. Второе место занял итальянец Mahmood, а третье — российский исполнитель Сергей Лазарев с песней «Scream».

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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