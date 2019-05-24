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В России планируют возродить производство музыкальных инструментов

20:54 24.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минкультуры РФ планирует постепенно возродить производство отечественных музыкальных инструментов, сопоставимое с тем, что было в годы СССР, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра культуры РФ Владимира Мединского.

Как отмечает агентство, в пятницу Мединский вручил детским музыкальным школам Новосибирской области сертификаты на 17 новых фортепиано отечественного производства.

"Это современные фортепиано российского производства. Мы договорились с Минпромторгом РФ. Министерство культуры убедило правительство в необходимости отдельного финансирования этой статьи… Восстанавливается производство отечественных музыкальных инструментов, размещаются крупные госзаказы на отечественных фабриках", - сказал министр.

Мединский рассказал, что в рамках нацпроекта "Культура" регионы определяют потребность в инструментах, затем Минкультуры формирует заявки, направляет их в Минпромторг вместе с деньгами. Затем Минпромторг размещает госзаказ на изготовление этих фортепиано на нескольких созданных фактически с нуля фабриках, после чего они поставляются в школы искусств и по факту поставки произведенного инструмента Минпромторг этим фабрикам оплачивает стоимость.

"Эта система, которая позволяет нам, с одной стороны, наполнить наши детские музыкальные школы современными инструментами, а с другой стороны, сделать так, чтобы это не были инструменты китайского производства, чтобы мы постепенно воссоздали то производство, которое было в советские годы по выпуску инструментов", - сказал он.

Мединский, сославшись на слова известного пианиста Дениса Мацуева, признал, что качество отечественных пианино "могло бы быть и лучше".

"Ну, пусть работают. Мы должны же с чего то начинать. Но если мы будем просто это покупать в Китае, то у нас ничего не будет. Деньги закончатся, и через десять лет надо будет заново покупать. Нам очень важно, что эти фабрики будут работать не только на госзаказ", - добавил он.

Темы: Искусство и культура, Культура и искусство в России
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Комментарии читателей
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25.05.2019, 00:08
Гость: дан

ну и конечно ответственным за это производство ВВП назначит известного мецената и орденаносного вилончелиста г-на Ралдугина Кто же кроме него может разобраться что надо российскому народу-барабан или скрипка Ждем публикации указа
24.05.2019, 22:37
Гость: Зоя

Он 19 лет на вершине власти и всё планирует! Обещалкин всё обещает.
Ха-ха-ха!
Радуйтесь, дорогие россияне, очередным обещаниям!
Большего он вам предложить не может.
24.05.2019, 22:08
Гость: Какие

....фортельпианы?
Гитары, электронные клавишные, микшеры, рекордеры и микрофоны. Ударные, тоже. НУ зачем опять эти фортельпианные дрова 17-18-го веков образца?

Хоть акустики 6-струнные научились бы делать (за нормальные бабки, а не по цене какого-нибудь custom shop).
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