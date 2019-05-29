Guru Groove Foundation, 30-31 мая, купольный театр Атма360°

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30 и 31 мая Guru Groove Foundation отпразднуют свое 10-летие

Резиденты и лауреаты крупнейших фестивалей страны («Пикник Афиши», «Усадьба Jazz», Bosco Fresh Fest, «Дикая Мята», Lady in Jazz, «Черешневый лес»), номинанты премии «МУЗ-ТВ 2017» отметят день рождения уникальным аудио-визуальным перформансом в купольном театре Атма360° на территории Зеленого театра Стаса Намина. С 2010 по всему миру было установлено более 300 куполов для специальных событий, цифровых планетариев и сферических кинотеатров, в том числе на фестивалях Panorama (Нью-Йорк), Lightning In a Bottle (Калифорния), Burning Man (Блэк-Рок, штат Невада), Coachella (Калифорния). Шоу подобного формата впервые будет предоставлено в России. Незабываемое погружение в захватывающий мир музыки Guru Groove Foundation в иммерсивном мультимедиа пространстве сможет испытать ограниченное число зрителей.

Солистка группы Татьяна Шаманина: «За то десятилетие, что существует Guru Groove, мы зарекомендовали себя как коллектив, скажем так, нестандартный. Мы играли концерт на высоте 10000 м. прямо в салоне самолета, пели посреди огромного бассейна на ЧМ по Водным Видам Спорта. Поэтому первоначальная идея дополнить юбилейный концерт оркестром показалась нам слишком банальной - вместо этого мы решили дополнить его виртуальной реальностью. Мне кажется, музыка GGF настолько яркая и образная, что идея лежала на поверхности, и мы очень вовремя нашли друг-друга с ребятами из Атма360, чтобы ее реализовать. Это очередной эксперимент, который мы хотим превратить в незабываемый экспириенс для наших поклонников, и для себя!»

Guru Groove Foundation - музыкальный коллектив, образованный в 2009 году благодаря инициативе трех его участников: Татьяны Шаманиной, frontwoman группы, лауреата международных вокальных конкурсов, саксофониста Егора Шаманина и саунд-продюсера Геннадия Лагутина. В мае 2011 у группы вышел дебютный альбом "Call Me", который был «разобран» на саунд-треки кинокомпаниями и телеканалами. GGF стали обладателями премии "Золотая горгулья" в номинации танцевальный коллектив года. В 2013 году наряду с ас главными российскими звездами Guru Groove стали участниками торжественной церемонии закрытия Универсиады в Казани , а в 2015 блестяще выступили на торжественной церемонии закрытия Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта.

Во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 GGF дали концерты в рамках FIFA Fan Fest в Волгограде и Казани. В октябре 2015 года GGF в качестве представителей от России стали финалистами Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2015" в Сочи. 1 июля 2016 года группа выпустила новый ep (мини-альбом) “Over You”. Заглавный трек, записанный в сотрудничестве с Jimmy Douglass (aka Senator), звездным американским саунд-продюсером и четырехкратным обладателем Grammy, принес группе номинацию на Премию МУЗ-ТВ в категории «Лучшая Песня на Иностранном Языке».

Группа выступала на одной сцене с De Phazz, Janelle Monae, Zap Mama, Goran Bregovic, Sinead O’Connor, Ayo и др. В 2018 году Guru Groove Foundation выпустили новый альбом “Just Another Day”. Новые композиции, как и обещала Татьяна Шаманина, вновь удивили жанровой смелостью, палитрой настроений и музыкальным размахом. Первыми увидели свет синглы WRONG и So Hot , остальные GGF представили на аншлаговых презентациях в московском Главклуб Green Concert, питерском Зале Ожидания и других городах.

ДАТА: 30 и 31 мая

МЕСТО: купольный театр Атма360° на территории Зеленого театра Стаса Намина

ВРЕМЯ: начало в 19 ч.