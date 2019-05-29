«Настя», 2 июня, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

15:44

Группа «Настя» отметит свое 30-летие большим концертом в «ГлавКлубе» 2 июня

Живущая в Санкт-Петербурге Настя Полева - легенда свердловской рок-сцены, героиня короткометражки, ставшей дипломной работой молодого режиссера Алексея Балабанова, и исполнительница памятного камео в его же "Брате". Ранние записи группы "Настя" - "Тацу", "Невеста", альбом кавер-версий "Танец на цыпочках" - по делу признаны классикой русского рока.

Свердловский рок-клуб той поры вошел в историю как единственная в своем роде кузница кадров, и хотя Настя не привыкла злоупотреблять юбилейными шоу, 30-летие концертной программы "Тацу" она без внимания не оставила. В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT будут исполнены почти все песни с альбома, ставшего для Полевой отправной точкой, и другие ее хиты разных лет.

