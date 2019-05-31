Трубач «Ленинграда» сыграл на концерте «Алисы»

Концерты группы «Алиса» «Наш-Ваш выбор» прошли в Питере и Москве 24 и 30 мая

Весной на сайте команды стартовало голосование за двадцатку песен для майских выступлений. А это значит, что поклонники группа начали жить в предвкушении концертов, программы которых не повторятся больше никогда, выбирать песни, не игранные на сцене минимум по 10-15 лет и гадать, какие же раритеты музыканты предложат от себя.

Питерский концерт прошел холодным днем 24 мая в клубе «Космонавт». Сначала «Алиса» решила пройтись по своим ранним песням и сыграла после «Земли» выбранного пользователями «Шестого лесничего». Константин Кинчев продемонстрировал настоящий театр одного актера, изобразив подобострастные голоса «нервно упавших ниц» и тут же ледяным тоном констатировав: «Их спины стоили ровно столько, сколько пергамент лиц». Строчка из «Аквариума» «Миша из города скрипящих статуй» мутировала в «КТО-ТО из города скрипящих статуй», так что присущий этой песне социальный подтекст успешно экстраполировался в современность.

В отличие от московского концерта, прошедшего под знаком «Шабаша», в Санкт-Пербурге «Алиса» не стала делать явных реверансов в сторону какого-то одного альбома, хотя и «Вот так» и «Солнце на блюдце» из «Пульса Хранителя Дверей Лабиринта» прозвучали один за другим. Зато ближе к концу был представлен своеобразный мемориальный блок. В «Работе» цитировался Александр Башлачев (также «Алиса» исполнил посвященный ему «Шабаш-2»). В «Жизни струны» Константин Кинчев принял характерную для лидера группы «Кино» сценическую позу, а в финале сказал: «Цой всегда с нами». «Рикошет», несмотря на свою громоподобную аранжировку, сопровождался более личным посвящением: «Рикошет всегда со мной».

«То ли про любовь, то ли про беду» авторства погибшего гитариста «Алисы» Игоря Чумычкина наконец-то прозвучала в своем расширенном варианте. Несколько лет назад на концерте в столичном «Зеленом театре» музыканты исключили из нее длинную коду. В «Космонавте» же она была сыграна, пусть и в немного модифицированном варианте: под рубленые гитарные риффы басист Петр Самойлов и гитарист Павел Зелицкий с жаром скандировали: «ЧУМА!».

Уникальное событие произошло во время «Бродячего цирка». Как известно, «Алиса» обычно не прибегает на своих выступлениях к помощи приглашенных инструменталистов, предпочитая обходиться своими силами (ну, разве что на презентации альбома «20.12» с Константином Кинчевым пела солистка группы «Дайте Два» Людмила «Теща» Махова). Поэтому соло на трубе от «ленинградца» Романа Парыгина в «Бродячем цирке» стало для посетителей «Космонавта» приятным сюрпризом и жирным бонусом.

Московские выборы «Алиса» сыграла в недавно возрожденной «Горбушке». Многим «алисоманам» со стажем до сих пор с восторгом вспоминают экстатичное исполнение «Шабаша» в этих овеянных легендой стенах ровно 19 лет назад. Неудивительно, что начать с «Шабаша» Кинчев сотоварищи решили и на этот раз. Первые четыре песни точь-в-точь повторяли трек-лист альбома: заглавная, «Жар бог шуга», «Бес паники», «Лодка». Даже Кинчев обронил со сцены: мол, всё как на пластинке.

Памятны и концерты в «Горбушке» с материалом альбома «Солнцеворот». Как встарь прозвучал памфлет «Звезда свиней» - бескомпромиссно и с вызовом, а второму куплету добавило хлесткости его исполнение Кинчевым через мегафон. Давненько не игравшуюся песню «Православные» многие раньше почем зря норовили уличить в «плакатности». Но на московском концерте она скорее воспринималась как нужное напоминание: верующим – о том, что нужно соответствовать своим убеждениям, а тем, кто ещё на пути к Богу – об истинных корнях.

Не менее убедительно были сыграны такие адреналиновые вещи «Алисы», как «Черная рок-н-ролл мама» и «Аккумулятор». Первую из них украсил блистательный рэп от Петра Сергеевича Самойлова. А во второй, согласно реплике Константина Кинчева, «вишенкой на торте» стал гитарный рифф из «Smoke on The Water». Новобранец Павел Зелицкий показал настоящий экстра-класс. Во время его виртуозного соло в «Работе» Константин Кинчев, присев на высокий монитор, с упоением слушал коллегу, а потом знаками попросил зрителей поддержать Павла аплодисментами.

Столичные «выборы» оставили в душе ощущение максимально возможной полноты, но не пресыщенности. Отдельное спасибо «Алисе» за «Театр теней», который не входил в число выбранных поклонниками, а, значит, был предложен им самими музыкантами. «Алисоманы» в долгу не остались, красиво запалив на заключительном «Фаворе» несколько файеров, за что получили персональную благодарность от Константина кинчева.