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Продюсера Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

14:23 7.06.2019
Продюсера Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон
Бари Алибасов © KM.RU, Даниил Ремизов
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Об этом сообщил сын продюсера – Бари Алибасов-младший, передает Lenta.Ru. Отмечается, что эту информацию подтвердили участники музыкального коллектива «На-На», приехавшие навестить Алибасова в больнице. Среди них – участник «На-На» Владимир Политов. «Состояние у Бари Каримовича тяжелое, сейчас он в медикаментозном сне, но это не кома, сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать», — сказал он. Политов уточнил, что информацию о состоянии продюсера группа получает через его сына.

Кроме того, певец ответил на вопрос о том, как Алибасов мог случайно выпить жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. «Бари — любитель хватать все подряд, — добавил он. – Он захотел пить, но без очков очень плохо видит. Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул».

Параллельно появилась информация о том, что Алибасов, будучи в больнице, подписал новое завещание. Согласно документам, он завещал элитную московскую квартиру своему сыну Бари, а авторские права на творческое наследие, произведения и названия группы «На-На» оставил участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 17:56
Гость: Тут что-то темнят

С какого такого бодуна жидкость для очистки труб может оказаться рядом с продуктами питания?
То, что ешь-пьешь, находится в холодильнике, в буфете на кухне. А всякая бытовая химия хранится обычно в ванной или где-нибудь на полках в туалете, куда вообще без нужды и дела не лазишь.
Или пострадавший уже совсем не соображал откуда берет и себе в стакан наливает?
07.06.2019, 15:53
Гость: Промтой

Жаль Бари- человек яркий и кажись беззлобный, что редко в шоу бизнесе. Довелось давным давно побывать на его концерте- группа яинтеграл была такая. Бари там публику заводил игрой на гитаре за спиной у себя!
07.06.2019, 15:52
Гость: Стоит бутылка оранжевого цвета

Это как же надо нажраться...
У меня сосед по площадке так же дихлорэтан хряпнул. Скорая не успела...
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