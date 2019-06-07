Продюсера Бари Алибасова погрузили в медикаментозный сон

14:23

Медики погрузили получившего ожог пищевода Бари Алибасова в медикаментозный сон

Об этом сообщил сын продюсера – Бари Алибасов-младший, передает Lenta.Ru. Отмечается, что эту информацию подтвердили участники музыкального коллектива «На-На», приехавшие навестить Алибасова в больнице. Среди них – участник «На-На» Владимир Политов. «Состояние у Бари Каримовича тяжелое, сейчас он в медикаментозном сне, но это не кома, сейчас он отдохнет, позже врачи будут решать», — сказал он. Политов уточнил, что информацию о состоянии продюсера группа получает через его сына.

Кроме того, певец ответил на вопрос о том, как Алибасов мог случайно выпить жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. «Бари — любитель хватать все подряд, — добавил он. – Он захотел пить, но без очков очень плохо видит. Ну возраст уже, у него плохое зрение. Стоит бутылка оранжевого цвета. Он подумал, что это сок. Взял и хлебнул».

Параллельно появилась информация о том, что Алибасов, будучи в больнице, подписал новое завещание. Согласно документам, он завещал элитную московскую квартиру своему сыну Бари, а авторские права на творческое наследие, произведения и названия группы «На-На» оставил участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

