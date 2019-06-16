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Украинцы возмутились шутке Цекало и Лолиты о возвращении Крыма России

08:45 16.06.2019
Цекало 20 лет назад предсказал присоединение Крыма к России
Фото с сайта kino-teatr.ru

Блогер из Украины Татьяна Микитенко возмутилась по поводу старой шутки Александро Цекало о будущем возвращении Крыма России.

Жннщина пришла к выводу, что Украину пытались «распилить» еще с тех пор – с конца 90-х, пишет News.Ru. «Украина отдаст Крым, и ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — сказал Цекало в новогодней программе 1999 года, после чего начала выступать группа «Вопли Видоплясова», ныне занявшая ярко выраженную антироссийскую позицию. Тогдашняя супруга Цекало Лолита Милявская в кадре с готовностью кивала, одобряя геополитические прогнозы супруга.

Как считает блогер, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия. Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Персоны и события в мире рок-музыки, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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16.06.2019, 12:30
Гость: ???

Делов-то. И так понятно , что Крым находился в составе Украины незаконно и крымчане всегда мечтали вернуться в Россию. До 2014 года в Крыму было еще 2 референдума, о выходе из состава России.
Только в Киеве это не хотели замечать. Лучше бы Кравчук в 1991 г. в Беловежской Пуще вернул Крым России. Меньше проблем для Украины было.
Так что рано или поздно это должно было случиться и Украине лучше признать этот факт.
16.06.2019, 12:26
Гость: Если кто и пророчествовал

о неизбежности российского военно-территориального реванша, так это известный в Украине персонаж, годами изображающий из себя ярого типа националиста, некто Дмитро Корчинский. Всё в деталях неоднократно описывал, открытым текстом и прямо в эфире, без обиняков и двусмысленностей, за очень много лет до 2014. Шутки лолитыного бывшего и яйца выеденного не стоят по сравнению с откровениями этой гэбэшной консервы.
16.06.2019, 11:26
Гость: Дмитрий

Ну всё теперь ему как и Пушкину надо высший масонский титул пифии присваивать.
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