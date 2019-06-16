08:45

Блогер из Украины Татьяна Микитенко возмутилась по поводу старой шутки Александро Цекало о будущем возвращении Крыма России.

Жннщина пришла к выводу, что Украину пытались «распилить» еще с тех пор – с конца 90-х, пишет News.Ru. «Украина отдаст Крым, и ещё будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — сказал Цекало в новогодней программе 1999 года, после чего начала выступать группа «Вопли Видоплясова», ныне занявшая ярко выраженную антироссийскую позицию. Тогдашняя супруга Цекало Лолита Милявская в кадре с готовностью кивала, одобряя геополитические прогнозы супруга.

Как считает блогер, это свидетельствует о том, что у Украины нет никакой независимости, а одна иллюзия. Крым вошёл в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.

