Алла Пугачева согласилась на еще один последний концерт

09:45

Алла Пугачева в порядке исключения даст еще один последний концерт – на минской площадке «Минск-Арена» 2 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что юбилейный концерт в Кремле 17 апреля окажется единственным. «Концерт Аллы Пугачевой P.S пройдет 2 ноября на «Минск-Арене», - сообщила РИА Новости администратор певицы Елена Чупракова. Директор призналась, что это будет тот же концерт, что и в Кремлевском дворце, который примадонна дала по случаю своего 70-летнего юбилея. В шоу певица исполнила свои хиты разных лет, общаясь со зрителями между песнями.

Изначально юбилейный концерт в Кремле должен был стать последним сольным выступлением Пугачевой. На вопрос о том, будут ли у Пугачёвой концерты в других городах, кроме Минска, её концертный директор ответила отрицательно. Примадонна даже отказалась от выступления в Санкт-Петербурге.

