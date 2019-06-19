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Алла Пугачева согласилась на еще один последний концерт

09:45 19.06.2019
Алла Пугачева даст еще последний концерт в Минске
Алла Пугачева © KM.RU
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Алла Пугачева в порядке исключения даст еще один последний концерт – на минской площадке «Минск-Арена» 2 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что юбилейный концерт в Кремле 17 апреля окажется единственным. «Концерт Аллы Пугачевой P.S пройдет 2 ноября на «Минск-Арене», - сообщила РИА Новости администратор певицы Елена Чупракова. Директор призналась, что это будет тот же концерт, что и в Кремлевском дворце, который примадонна дала по случаю своего 70-летнего юбилея. В шоу певица исполнила свои хиты разных лет, общаясь со зрителями между песнями.

Изначально юбилейный концерт в Кремле должен был стать последним сольным выступлением Пугачевой. На вопрос о том, будут ли у Пугачёвой концерты в других городах, кроме Минска, её концертный директор ответила отрицательно. Примадонна даже отказалась от выступления в Санкт-Петербурге.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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19.06.2019, 13:54
Гость: Скептик

Сколько можно?
19.06.2019, 13:17
Гость: good

А потом еще на один...
Может она хочет у госдуму и путает выборы с концертом?
19.06.2019, 12:48
Гость: Ray Bloom

Баба, ну отвали же от народа, на тебя ходят лишь дегенераты.
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