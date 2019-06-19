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Дочь Алсу представила дуэтную песню с другим финалистом «Голоса. Дети»

14:33 19.06.2019
Дочь Алсу представила дуэтную песню с другим финалистом «Голоса. Дети»
Микелла Абрамова. Фото с Инстаграма певицы

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова со своим коллегой по шоу «Голос. Дети» Ержаном Максимом записала совместную песню «Эта любовь».

Несмотря на то, что финал шестого сезона телепроекта Первого канала «Голос. Дети» обернулся скандалом из-за подтасовки голосов в пользу Абрамовой, юные артисты сумели сохранить дружеские отношения, сообщает СтарХит. Их сотрудничество обернулось записью совместного трека.

Релиз дуэтного сингла «Эта любовь» состоялся 19 июня. «Ура!! Наконец-то состоялся релиз нашего с Максимом дуэта #ЭтаЛюбовь. Спасибо огромное крутому продюсеру Дмитрию Климашенко и авторам Шеру Остону и Дмитрию Тютлину. Качайте на всех цифровых площадках!!» – написала Микелла в своем Инстаграме.

Также на днях певице Алсу присвоено звание народной артистки Башкирии,

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Знаковые телевизионные проекты и их участники
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Комментарии читателей
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19.06.2019, 15:41
Гость: Александр

странно,что дочери алсу еще не сделали звание народного артиста.
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