Медики заподозрили Бари Алибасова в инсценировке отравления

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Некоторые врачи поставили под сомнение полную достоверность истории с отравлением продюсера «На-На» Бари Алибасова.

В частности, если у него действительно был ожог пищевода четверной степени, то он не смог бы выписаться из больницы через две недели. «Если диагноз поставлен правильно, столь ранняя выписка невозможна, - сказал «КП» Виталий Румянцев, врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук. - В этой истории очень много несоответствий. Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют. Поверьте, при таком диагнозе через две недели домой не уходят».

Скептически доктора отнеслись и к факту потери памяти Алибасовым после медикаментозного сна. «Потеря памяти после медикаментозного сна абсолютно невозможна, даже если он длится пять суток, - заявил «Комсомолке» анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. - Это состояние контролируется: заканчивается действие препарата и человек выходит из сна. Такой случай был у бобслеистки, которая четыре месяца находилась в медикаментозной коме, Михаэль Шумахер и вовсе шесть месяцев проспал — все восстановились нормально, никакой амнезии не было»

Медики также обратили внимание на то, что сейчас Алибасов отнюдь не выглядит изможденным. «То, как сейчас питается Бари Алибасов, никак не вяжется с тяжелым отравлением, - говорит Виталий Румянцев. - Видимо, нет этого диагноза, это выдумки! При таком ожоге он должен кормиться через гастростому - трубочку в тонкую кишку (не путать с зондом через рот), минуя желудок и пищевод, в животе у пациента должно быть отверстие — а его нет».

Журналисты выдвинули две возможных причины гипотетической имитации отравления. Первая – пиар 30-летия группы «На-На». Вторая – желание продюсера вывести из-под удара сына Бари, о котором накануне новости об отравлении жена рассказала нелицеприятные вещи.

