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Первый канал изменил систему голосования в проекте «Голос»

09:45 2.07.2019
Первый канал изменил систему голосования в проекте «Голос»
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Первый канал объявил о существенном обновлении системы голосования популярного телепроекта «Голос».

Толчком к переформатированию системы стал скандал с подтасовкой телефонных сообщений в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой вшоу «Голос. Дети». «Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», - заверили корреспондентов РИА «Новости» на Первом канале.

Скандал вокруг шестого сезона телепроекта «Голос. Дети» разгорелся сразу после обнародования результатов зрительского голосования в финале, когда первое место заняла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов.

В итоге обнаруженной экспертами подтасовки голосов в «Голосе» провели новый финал, где каждый ребенок получил приз в миллион рублей. Дочь Алсу свой выигрыш передала в благотворительный фонд
 

Темы: Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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02.07.2019, 13:23
Гость: Событие

исторического масштаба.
02.07.2019, 11:18
Гость: Ну-ну

"Передала в благотворительный фонд" - а при чем здесь благотворительный фонд... Деньги надо возвращать потерпевшему.
К банде безголосых певунов-махинаторов вполне можно применить Статью 159 УК - Мошенничество :)
Завладение имущества( или денежных средств) мошенническим путём...
Всё этой безголосой Алсу денег мало...
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