Первый канал изменил систему голосования в проекте «Голос»

09:45

Первый канал объявил о существенном обновлении системы голосования популярного телепроекта «Голос».

Толчком к переформатированию системы стал скандал с подтасовкой телефонных сообщений в пользу дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой вшоу «Голос. Дети». «Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов шоу», - заверили корреспондентов РИА «Новости» на Первом канале.

Скандал вокруг шестого сезона телепроекта «Голос. Дети» разгорелся сразу после обнародования результатов зрительского голосования в финале, когда первое место заняла дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Она набрала 56,5% голосов.

В итоге обнаруженной экспертами подтасовки голосов в «Голосе» провели новый финал, где каждый ребенок получил приз в миллион рублей. Дочь Алсу свой выигрыш передала в благотворительный фонд

