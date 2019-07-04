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Лев Лещенко поставит мюзикл по прозе Ивана Тургенева

15:29 4.07.2019
Лев Лещенко поставит мюзикл по прозе Ивана Тургенева
Лев Лещенко. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Певец Лев Лещенко и генеральный директор «ГПМ Радио» Юрий Костин озвучили синопсис мюзикла по мотивам повести Ивана Тургенева «Первая любовь».

Идею музыкального спектакля они показали на встрече с Владимиром Мединским, сообщает InterMedia. «Мы пришли посоветоваться насчет площадки, возможности информационной поддержки мюзикла, возможно, грантовой» — рассказал Лещенко. По словам артиста, история Тургенева будет переделана на современный лад и посвящена отношениям девушки со зрелым богатым мужчиной и молодым человеком, который в нее влюбляется.

Юрий Костин отметил, что материал полностью готов, в том числе музыка. «В мюзикле будет сделан упор именно на музыкальную часть, хореографии в нем будет совсем немного, — заявил он. — Всего прозвучит 15-16 песен. Материал полностью готов, даже есть радиопостановка. Теперь достаточно провести подбор актеров и определиться с площадкой. Для «Газпром-Медиа Радио» большая честь работать и дружить с великим российским певцом. Очень рад, что каким-то чудом русская классика получила новую жизнь в нашем либретто. Мы очень благодарны Министерству культуры, Владимиру Мединскому за моральную поддержку идеи».

Премьера мюзикла намечена на 2020 год
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Театр в России
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