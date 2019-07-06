Бари Алибасов назвал сына и пиарщика больными людьми

13:03

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов заявил, что его сын-тезка и пиар-директор группы «На-На» Вадим Горжанкин являются больными людьми.

В онлайн-эфире «КП» продюсер попытался оправдать активное участие родственника в различных шоу тем, что тот работает пиар-агентом. Это не помешало назвать Алибасову сына больным и заявить, что видятся они примерно раз в полгода.

На вопрос ведущей о том, поделился ли Алибасов-младший заработанными на инциденте деньгами, шоумен ответил отрицательно. Кроме того, он опроверг информацию о том, что лишил своего сына наследства.

В интервью Алибасов озвучил и негативные комментарии в адрес своего пиар-директора: «У него рак коры головного мозга или вообще мозг отлетел». По словам продюсера, Горжанкин «не работает в группе, не знает сути событий, но раздавал интервью направо и налево». Продюсер утверждает, что пиар-директор получил свою должность совсем недавно. Вероятно, Горожанкин занял этот пост после смерти в мае этого года пиарщицы Алибасова Людмилы Николаевой.

Напомним, что Бари Алибасов-младший рассказал, что новости об отравлении принесли его семье и PR-директору Вадиму Горжанкину ряд рекламных предложений на 26 миллионов рублей.

