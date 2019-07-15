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«Калинов Мост», 20 июля, «16 Тонн»

17:13 15.07.2019
«Калинов Мост», 20 июля, «16 Тонн»
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Недавно группа «Калинов Мост» выпустила новый альбом «Даурия»

На пластинке 12 песен — некоторые из них поклонники уже слышали на концертах. Дмитрий Ревякин посвятил новый альбом Забайкальскому краю, а жанр, в котором сейчас работает группа, называет «новые казачьи песни».

Интересно, что для записи альбома группа собрала более 800 тысяч рублей краудфаундингом.

Это отличный пример взаимодействия музыкантов со своими поклонниками в эпоху соцсетей.

В этом году группа успела отыграть юбилейные концерты в Кремлевском Дворце, посвященные 55-летию Дмитрия Ревякина. Они ещё раз подтвердили, что песни «Калинова Моста» поразительным образом находят отклик у самых разных категорий слушателей. В «Тоннах», где группа привыкла играть для самых преданных поклонников, будет как всегда эклектичная программа и наиболее теплая атмосфера — такая, в какой песни группы существуют лучше всего.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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