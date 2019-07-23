Выиграй билеты на концерт Tiger Cave

13:49

Два музыканта, звучащие как целый оркестр, романтический рок с элементами электроники, невероятная энергия и взрыв эмоций - все это Tiger Cave

Невероятный концерт Tiger Cave состоится 1 августа в клубе “16 тонн”.

Кирилл Фурманчук и Николай Сарабьянов добиваются уникального звучания, пропуская звуки гитар, клавишных, электронных барабанов, перкуссии и собственных голосов через loop-станцию, создающую звуковые петли прямо во время выступления.

Группа уже неоднократно играла на одной сцене с мировыми музыкантами - Эросом Рамазотти, Gorillaz, Kaleo, Massive Attcack и David Guetta.

А 15 июня Tiger Cave выступили в качестве специальных гостей на легендарном шоу группы MUSE, причем из множества коллективов их выбрал сам Matthew Bellamy.

У читателей KM.RU есть уникальный шанс выиграть 2 пары билетов на концерт Tiger Cave 1 августа (клуб “16 тонн”). Для этого надо правильно ответить на несколько вопросов и прислать свои ответы до 29 июля включительно на почту kmruinfo@mail.ru

Как переводится с английского название группы Tiger Cave?

-тигровый камень

-берегитесь тигров

-тигровая пещера



На концерте какой известной группы совсем недавно Tiger Cave выступали в качестве специальных гостей?

-MUSE

-Metallica

-Bon Jovi

Как называется акция группы под слоганом “музыка против вражды, ненависти, злобы и нетерпимости”

-миллиард поцелуев

-миллион рукопожатий

-миллион обниманий

Присылайте ваши ответы в письме с темой "Конкурс Tiger Cave" на kmruinfo@mail.ru

Разыгрываем две пары билетов!

В письме обязательно указывайте свою фамилию!

Итоги конкурса будут подведены 29 июля.

Победителям вышлют уведомления по электронной почте.

ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.