Выиграй билеты на концерт Tiger Cave
Невероятный концерт Tiger Cave состоится 1 августа в клубе “16 тонн”.
Кирилл Фурманчук и Николай Сарабьянов добиваются уникального звучания, пропуская звуки гитар, клавишных, электронных барабанов, перкуссии и собственных голосов через loop-станцию, создающую звуковые петли прямо во время выступления.
Группа уже неоднократно играла на одной сцене с мировыми музыкантами - Эросом Рамазотти, Gorillaz, Kaleo, Massive Attcack и David Guetta.
А 15 июня Tiger Cave выступили в качестве специальных гостей на легендарном шоу группы MUSE, причем из множества коллективов их выбрал сам Matthew Bellamy.
У читателей KM.RU есть уникальный шанс выиграть 2 пары билетов на концерт Tiger Cave 1 августа (клуб “16 тонн”). Для этого надо правильно ответить на несколько вопросов и прислать свои ответы до 29 июля включительно на почту kmruinfo@mail.ru
Как переводится с английского название группы Tiger Cave?
-тигровый камень
-берегитесь тигров
-тигровая пещера
На концерте какой известной группы совсем недавно Tiger Cave выступали в качестве специальных гостей?
-MUSE
-Metallica
-Bon Jovi
Как называется акция группы под слоганом “музыка против вражды, ненависти, злобы и нетерпимости”
-миллиард поцелуев
-миллион рукопожатий
-миллион обниманий
Присылайте ваши ответы в письме с темой "Конкурс Tiger Cave" на kmruinfo@mail.ru
Разыгрываем две пары билетов!
В письме обязательно указывайте свою фамилию!
Итоги конкурса будут подведены 29 июля.
Победителям вышлют уведомления по электронной почте.
ВНИМАНИЕ! В конкурсе теоретически может принять участие человек из любой географической точки мира. Однако мы не оплачиваем дорогу до Москвы и обратно, а только обеспечиваем бесплатный проход победителям на шоу.