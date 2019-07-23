Сергей Бобунец раскрыл точные параметры вечности

Концерт Сергея Бобунца состоялся в Москве 19 июля

Сергей Бобунец любит нанизывать свои выступления на какую-нибудь одну идею. Еще со «Смысловыми Галлюцинациями» он одно время катался по городам с программой «Песни о спасении мира». Позже тон его концертам стала задавать космическая тема, проистекающая из монолога Юрия Гагарина в песне «Космос наш». Теперь Буба решил обратить свои взоры к Вечности.

Полтора года назад на концерте в «Мумий Тролль мьюзик баре» он назвал своих поклонников «клиентами вечности». А выступление 19 июля в клубе «16 Тонн» стартовало с монолога некоего доморощенного философа Пихто Твердятича о том, что же такое вечность. Рассудительный девичий голос зачитывал трактат о вечности, которая простирается в обе стороны и не имеет пределов, но отрицает саму себя, ибо все должно когда-нибудь закончиться. В таком случае вечность не имеет смысла, но, возможно, именно в этом и заключается ее смысл.

Песня «Вечность встанет рядом» помогала закрепить пройденное. «Охотники» показывали, как постичь вечность в сугубо бытовой системе координат: пока избранница героя предавалась мечтам, он сумел претворить свои грёзы в жизнь, уходя «на один космический час». «Пока танцуют ангелы» была обращена к бесплотным силам, стоящим на страже вечности. «Бездна» поддерживала идею бесконечности на филологическом уровне: бездонной может оказаться и губительная бездна, и спасительное небо.

Не обошлось и без песен об энтропии и хаосе, на которых напряжение полюсов ощущалось сильнее всего. «Зачем топтать мою любовь» частично пел зал, а в цоевской «Мама, мы все тяжело больны» азартно прыгал бас-гитарист Дмитрий Фоменко. Оценив столь ощутимый всплеск энергетики, Буба заметил: «Вот я сейчас стою здесь на сцене и чувствую вашу поддержку». В знак признательности за такую преданность он исполнил «Полюса», которые, кажется, не игрались в Москве с самого момента распада «Смысловых Галлюцинаций». Да-да, это была песня о тех самых полюсах, благодаря которым вечность существует, но и их же отрицает!

«Путь из точки до вечности» прочерчивала песня «Разум когда-нибудь победит». После «Звезд 3000» Сергей Бобунец решил поблагодарить поклонников развернуто. Сначала он сказал несколько теплых слов о клубе «16 Тонн», в котором выступал во все периоды своей деятельности и в котором состоялся первый московский концерт «глюков». Затем Буба вспомнил о письмах свой адрес от тех поклонников, кого его песни помогли пережить тяжелый период. «Спасибо всем, кто мне тоже помог пережить до хрена! – откровенничал Сергей. – Всем, кто вместо того, чтобы торчать сейчас на «Нашествие», приехал сюда из других городов. Я рад, что сейчас набрался смелости и могу сказать: спасибо за вдохновение».

После таких непротокольных слов должно было прозвучать нечто из ряда вон выходящее. И оно прозвучало! Песней «Последнее признание» Сергей Бобунец не балует столичную публику, а зря. Ведь именно здесь говорится убедительно и емко о любви – как о главном источнике вечности.

Эта любовь не только движет светилами, но и толкает людей на неординарные поступки. Отыграв бисовую «Огни Урала», Сергей Бобунец представил своих музыкантов и отрекомендовал своего барабанщика и аранжировщика Евгения Никулина, который вскоре переедет на Урал, полюбив живущую в тех краях девушку: «Это первый музыкант, из тех, кого я знаю, и кто переезжает на днях туда жить»!

А Евгений Никулин стоял, загадочно улыбался и выглядел как человек, который точно знает, что вечность уже рядом с ним!

